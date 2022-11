Caserme illuminate e ascolto protetto: i Carabinieri sostengono le donne

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di sensibilizzazione molto articolata.

Tra le varie iniziative, anche quest’anno tante caserme si illuminano di arancione, in adesione alla campagna internazionale “Orange the World” come segnale tangibile dell’assoluta attenzione e priorità dell’Arma a invogliare le donne vittime di violenze a denunciare. Nonostante la crisi energetica, l’Arma non ha voluto rinunciare a questo forte segnale simbolico attuandolo senza aumentare i consumi energetici con nuove illuminazioni, ma semplicemente usando quelle già attive.

Nell’ambito del Comando Provinciale di Varese sono state illuminate di arancione la caserma del capoluogo e quella della Compagnia di Busto Arsizio, sedi che ospitano, peraltro, i due locali denominati “Una stanza tutta per sé”, consistente nell’allestimento, all’interno di Caserme dell’Arma, grazie al contributo di Soroptimist International d’Italia, di locali idonei all’ascolto protetto di donne vittime di violenza.