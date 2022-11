Da Castiglione Olona a piazza San Pietro, la grande avventura di tre amici in bici

Giovanna, Floriano e Massimo hanno pedalato per centinaia di chilometri per sensibilizzare sul dramma della Sla e l’importanza della ricerca. Giovedì sera il racconto al castello di Monteruzzo

Giovedì 24 novembre alle ore 20.30 al castello di Monteruzzo (Via G. Marconi, 1) il Comune di Castiglione Olona presenta “Team Lino Incontra Papa Francesco”, un incontro-testimonianza per raccontare la benevola impresa sportiva di tre cicloamatori dell’A.S.D. Team Lino che, in sella alle loro biciclette, da Castiglione Olona sono partiti alla volta di Roma per incontrare Papa Francesco e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia neurodegenerativa da sempre al centro delle iniziative benefiche di questa associazione.

Partiti il 15 di agosto di quest’anno, Giovanna, Floriano e Massimo hanno percorso l’Italia pedalando fino a Roma, attraversando il passo della Cisa, passando da Lucca e San Gimignano, per consegnare al pontefice la maglia dell’associazione sportiva castiglionese, fondata nel 2013 da tre amici Pasquale Federico, per tutti Lino, Massimo Izzo e Giovanni Birtolo con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca sulla SLA, malattia di cui Lino è purtroppo affetto dal 2008.

Lo scopo della serata sarà anche quello di far conoscere meglio la SLA e sensibilizzare sull’importanza della tutela e dell’assistenza attraverso gli interventi di alcuni medici ed esperti che collaborano con AISLA Onlus (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e di presentare le prossime attività benefiche organizzate da Team Lino, come la prossima maratona di spinning “Pedala con Lino” in programma il 3 dicembre al Palazzetto Comunale di Via De Gasperi.

La iniziativa è ad ingresso libero e non occorre prenotazione.