Cavona si trasformerà per un giorno in un mercatino natalizio a cielo aperto

Ogni anno migliaia di italiani cadono sconfitti di fronte all’inesorabile lista dei regali di Natale.

«Se siete alla ricerca di idee originali che vi aiutino a sorprendere i vostri cari, il 4 dicembre, dalle 10 alle 18, vi consigliamo di fare un giro a Cavona». Lo dicono gli organizzatori di un’iniziativa che ben si presta al clima: la piccola frazione del comune di Cuveglio difatti si mostreà in una delle sue vesti migliori per accogliere oltre venti hobbisti della provincia di Varese, trasformandosi per un giorno in un mercatino a cielo aperto. Per tutto l’Avvento e fino al 6 gennaio, il bucolico paesino indossa una livrea d’eccezione: decorazioni natalizie in materiali naturali arricchiranno le stradine rendendo il paese un villaggio ancor più fiabesco.

Il 4 dicembre, inoltre, le stesse strade saranno abitate da bancarelle con le idee regalo più originali e creative che si possa immaginare, la maggior parte delle quali realizzate a mano, ma non solo.

Il Natale a Cavona promette di essere un’esperienza multisensoriale: mentre i vostri occhi si lasceranno conquistare dall’atmosfera natalizia che aleggia in ogni anfratto e le vostre orecchie si beeranno con le musiche d’accompagnamento, gusto e olfatto saranno impegnati con profumi fruttati e note di vin brulé.

«Allo stand gastronomico potrete degustare anche dell’ottima polenta, accompagnata da gorgonzola o latte, oppure la classica salamella declinata in diverse versioni. Immancabile, ovviamente, sarà la cioccolata calda per grandi e piccini (anche con panna, se preferite)», continuano gli organizzatori.

Parlando dei più piccoli, il 4 dicembre ci saranno ben due punti a loro dedicati: in un’area del paese sarà allestita un’esperienza di trucca-bimbi, così da far emergere il loro lato più nascosto, mentre la piazza di Cavona ospiterà un angolo dedicato a Babbo Natale, dove sarà possibile imbucare la propria letterina.

«Per il 4 dicembre, non prendete altri impegni: il Natale vi aspetta a Cavona per una giornata da passare in compagnia all’insegna di qualche acquisto, cibo, musica e tanta convivialità».