Da Cavour all’Unità d’Italia, un incontro con l’Associazione Mazziniana di Varese

L’Associazione Mazziniana di Varese organizza una conferenza per giovedì 24 novembre, alle ore 18, in Sala Matrimoni del Comune di Varese. Relatore sarà il Professor Antonio Maria Orecchia dell’Università dell’Insubria di Varese che parlerà de “La Via di Cavour all’Unità d’Italia”. Un incontro per esplorare e comprendere le molteplici strade che hanno permesso al nostro Paese di raggiungere l’Unità e l’Indipendenza.

Introdurrà l’incontro Leonardo Tomassoni, Presidente Associazione Mazziniana di Varese.