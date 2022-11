Cede la gru, due feriti in un incidente sul lavoro in provincia di Pavia

È di due lavoratori finiti in ospedale in codice rosso il bilancio dell’infortunio sul lavoro avvenuto lunedì mattina a Trivolzio, provincia di Pavia, in un cantiere edile.

Dalle prime informazioni si tratta di due uomini che hanno subito traumi da schiacciamento dovuti al crollo di una gru sul quale era presente un bancale: entrambi i feriti sono finiti all’ospedale San Matteo di Pavia con trauma cranico e traumi agli arti inferiori per uno dei due feriti, di 35 anni e con trauma al volto e ad una gamba per l’altro ferito.

Sul posto i vigili del fuoco di Pavia, l’ispettorato del lavoro e i carabinieri. (immagine di repertorio)