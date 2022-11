“Cenerentola”- Family Show al teatro Condominio di Gallarate

Molte famiglie e bimbi di Gallarate e dintorni sono ormai affezionati ai performer di “All Crazy”, che da qualche anno portano in scena al teatro Condominio spettacolari Family Show. Domenica 13 novembre 2022 alle h.16.00 tornano con “Cenerentola”, ispirata alla fiaba dei fratelli Grimm e ripresa dal genio di Walt Disney, per un film d’animazione tra i più visti di generazione in generazione.

La protagonista è una ragazza bella e garbata, provata dalla perdita della madre ma consolata da un padre affettuoso. La giovane, dopo qualche anno, accoglie benevolmente la nuova famiglia voluta dal padre, per quanto la matrigna e le due sorellastre non la ricambino affatto in gentilezza e generosità. La situazione nel tempo peggiora, il padre parte per lavoro e dovrà stare lontano a lungo. La poveretta viene così emarginata dalla matrigna e dalle perfide sorellastre, costretta a divenire da padrona di casa a serva tuttofare. Nessuno in casa la chiama più con il suo nome ma solo Cenerentola, come la cenere con cui si sporca il viso per pulire il camino. Ma poco dopo, sul palco, la fiaba prende una piega diversa: forse anche per l’amato papà, tutt’altro che disperso! C’è inoltre da dire che, tutti gli autori degli spettacoli “All Crazy”, sanno sempre mitigare ogni passaggio apparentemente triste (come per l’inizio della fiaba di Cenerentola) con battute spassose e personaggi comici, creati apposta per interagire con i piccoli e farli ridere.

In più, da questa Stagione, gli spettatori possono ispirarsi alla fiaba e indossare accessori o costumi in tema. Ne saranno entusiasti i bimbi, ma anche gli adulti che conservano intatto il loro “bimbo interiore”: basterà un cappello da principe con piuma, una coroncina dorata, e ben venga se nelle scatole di Carnevale c’è un mantello, o un abito regale in linea con il Family Show. Gran finale confermato con la tradizionale foto del “Io c’ero”. E chi lo vorrà, tra i presenti, potrà mettersi in posa per una foto scattata dallo staff di sala e rivedersi, nei giorni a seguire, sulla pagina Facebook del teatro Condominio.

Ingresso: €10 bimbi- €12 adulti (fino a 3 anni in braccio a un adulto l’ingresso è gratuito). Prenotazioni: biglietteria@teatrocondominio.it

Botteghino a teatro: giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e sabato dalle 10.00 alle 12.00. Acquisti online: https://melarido.store con carta o Paypal senza maggiorazione di costi e suTickeOne.it (con piccola maggiorazione per scelta immediata posti).