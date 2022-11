Certificazione Idem per Alfa: azioni concrete per una cultura di parità di genere

La parità di genere è definita dalla Commissione Europea come una “condizione essenziale per un’economia innovativa, competitiva e prospera”. Lo scorso anno è stata introdotta in Italia una legge fondamentale, la 162/2021, che modifica il codice delle pari opportunità e introduce importanti novità sul tema.

Per avviare il percorso verso questo obiettivo è però necessario misurare qual è la reale situazione interna ad un’azienda e programmare le iniziative conseguenti: «La metodologia IDEM ha proprio lo scopo di trasformare in obiettivi misurabili le azioni a supporto della parità di genere, esattamente come si fa per gli obiettivi

aziendali di business – dice Luca Lolaico, Direttore delle Risorse Umane di Alfa -. Si tratta quindi di attivare le azioni concrete per migliorare la propria organizzazione interna e non solo, generando un vero cambiamento che porti ad affermare la cultura della parità».

Inclusione ed uguaglianza devono diventare quindi principi saldi e portanti di una politica aziendale volta migliorare l’ambiente di lavoro. «​​​​​​​​​La certificazione IDEM con il suo rigore scientifico-metodologico – aggiunge Lolaico – è per noi un importante strumento di accelerazione della parità di genere all’interno della nostra organizzazione».

IDEM è una innovativa start-up universitaria costituita nel 2020 presso la Fondazione universitaria Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, insieme all’Osservatorio Job Pricing, con l’obiettivo di contribuire attivamente al raggiungimento dell’obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 attraverso un approccio data-driven alla Gender Equality delle organizzazioni.