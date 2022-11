Champions League: il Milan contro Conte, l’Eintracht per il Napoli e il  Porto per l’Inter

Terminata la fase a gruppi, la Champions League avanza e oggi – lunedì 7 novembre – la Uefa ha sorteggiato gli abbinamenti per gli ottavi di finale, che si svolgeranno tra febbraio e marzo (14, 15 e 21, 22 febbraio l’andata; 7, 8 e 14, 15 marzo il ritorno).

Nell’urna di Nyon erano inserite le tre squadre italiane che hanno superato i gironi: Inter, Milan e Napoli. I partenopei erano l’unica delle tre ad aver ottenuto la qualificazione da prima del girone.

Per la squadra di Luciano Spalletti, capolista anche della Serie A, il prossimo avversario della massima competizione per club Uefa sarà l’Eintracht Francoforte, passata da seconda nel girone con Tottenham, Sporting Lisbona e Marsiglia e campione dell’Europa League l’anno scorso.

E proprio il Tottenham di Antonio Conte sarà l’avversario del Milan. Gara di andata a Milano e ritorno a Londra per i rossoneri, che affronteranno gli inglesi con una forte impronta italiana. Gli Hotspurs si sono qualificati come prima grazie all’ultima vittoria di Marsiglia, arrivata nei minuti finali.

E sarà invece portoghese l’avversaria dell’Inter. I nerazzurri dovranno superare l’ostacolo Porto, che si è preso il primo posto nel Girone B davanti alla sorpresa Bruges, ma soprattutto a Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. A guidare il club di Oporto in panchina un ex calciatore della Beneamata: Segio Conceicao, che però a Milano non ha lasciato un ottimo ricordo.

Gli altri abbinamenti:

Lipsia – Manchester City;

Club Bruge – Benfica;

Liverpool – Real Madrid;

Borussia Dortmund – Chelsea;

Paris Saint-Germain – Bayern Monaco.