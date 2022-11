Chitarra e kamishibai per raccontare Storie dal Sacro Monte

Un pomeriggio speciale attende bambini e famiglie in vetta al Sacro Monte sabato 12 novembre alle ore 14.30 per le originali “Storie dal Sacro Monte” proposte dalla cantastorie Aurora Tomasoni, con canzoni originali per voce e chitarra e le illustrazioni narranti del Kamishibai.

L’evento si svolgerà nella sede degli Amici del Sacro Monte, all’angolo tra piazzale Pogliaghi e via del Ceppo 5 e sarà l’occasione per ascoltare storie uniche del Borgo ispirate alla storica residente, Marinella Lonati e da alcuni libri di Annamaria Fumagalli e delle romite.

Racconti illustrati con un piccolo teatrino ispirato alla tradizione giapponese del teatro Kamishibai.

Il Kamishibai (kami-carta e shibai-teatro) è una forma di narrazione antichissima che ha avuto origine nei templi buddisti nel Giappone del XII secolo. È un piccolo teatro artigianale, attraverso il quale un narratore-lettore fa scorrere delle tavole di carta che rappresentano una storia.

L’evento, destinato alle famiglie, è organizzato dall’Emporio di Santa Maria del Monte, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto per il progetto “Borgo Vivo”: una collaborazione tra associazione Parteno, Emporio Sacromonte e Associazione Amici del Sacro Monte.

Ingresso: 3 euro a persona. Sconti per famiglie con più di 2 bambini.

Ai gentili spettatori sarà offerta una degustazione a buffet di prodotti tipici e la partecipazione gratuita al laboratorio creativo che si terrà al termine della rappresentazione.

Contatti: info@sacromontevarese.net.