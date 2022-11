Cibo della tradizione e sostenibilità: a Busto Arsizio una serata con i Lions e il Magistero dei Brüscitti

Mercoledì 16 novembre il Lions Club Busto Arsizio Lombardia in intermeeting con numerosi Lions club cittadini e con il Magistero dei Brüscitti di Büsti Grandi ha organizzato al Ristorante l’Idea Verde un evento benefico incentrato sul tema del cibo della cultura locale e del suo legame con la sostenibilità ambientale.

«I piatti tipici della cucina bustocca testimoniano come il rigoroso rispetto delle ricette originali si leghi ai temi della sostenibilità zoo-alimentare messa in pericolo dai cambiamenti climatici che stanno costellando la nostra cronaca di eventi globali avversi», ha spiegato il Danilo Bonato, esperto di problematiche ambientali, membro del Comitato di presidenza della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e eembro del Comitato materie prime della Commissione europea.

Il ricavato della serata andrà a sostegno di attività che hanno subito gravi danni provocati da fenomeni meteorologici estremi, come la siccità che ha colpito il territorio mettendo a rischio produzioni quali quella del riso.

Il maestro del Magistero dei Brüscitti, Edoardo Toia con una nutrita partecipazione di consiglieri ha ricordato le tradizioni di Büsti Grandi e le iniziative in corso nella settimana presso i vari ristoranti cittadini.

Il dibattito sui temi energetico-ambientali è proseguito durante la serata a cui hanno partecipato il vicesindaco di Busto Arsizio Manuela Maffioli, i presidenti dei Club Inner Wheel di Busto, Legnano, Gallarate Ticino, Rita Bigatti e socie, del Lions Club Europa Cisalpino Andrea Arnaudo e soci, del Lions Club Gorla Valle Olona Adelio Colombo e soci, del Lions Club Saronno del Teatro Pier Simone Ghislieri Marazzi e soci, del Lions Club Bramantesco Giorgio Marchini e soci. Presenti anche Giuseppe Radaelli, presidente dell’Automobil Club di Varese e dell’Autodtomo di Monza; Francesco Mimmo, direttore generale dell’A.C Varese, e Marco Reguzzoni, presidente di Volandia.

Dopo il saluto al governatore del Distretto Lion 108 IB1 Francesca Fiorella Trovato, il coordinatore distrettuale sul tema Sostenibilità, ambiente ed energia Ivaldo Pahle ha illustrato le possibilità di servizio che sono messe a disposizione dei Lions Club per diffondere la conoscenza a base della cultura ambientale sia in occasione di eventi locali, come quello della serata, sia con l’intervento di docenti esperti di varia estrazione presso associazioni locali, amministrazioni comunali e scuole.

Il tradizionale tocco di campana della presidente Paola Scanelli, promotrice dell’intermeeting con la tesoriera del Magistero Paola Mangione, ha concluso la serata.