Ciclo di incontri sul Lupo: la convivenza necessaria

Seminario dedicato al Lupo: l’incontro con gli esperti per parlare della situazione del lupo in Italia, tra miti, leggende e false credenze

Quanti lupi ci sono in Italia? Quali sono le minacce alla loro sopravvivenza? Come veniva considerato il lupo nel Medioevo? Come viene raccontato il Lupo nel mondo del giornalismo e come possiamo orientarci nella lettura delle notizie sui grandi carnivori in Italia?

Con questo ciclo di incontri -sviluppato su due serate in presenza- vi racconteremo del lupo, del progetto europeo LIFE WolfAlps per la sua tutela e il suo monitoraggio e della coesistenza con le comunità. Per fare questo abbiamo invitato 3 diverse figure professionali che ci racconteranno la loro esperienza diretta con questo carnivoro così importante per l’equilibrio dei nostri ecosistemi e così radicato nella memoria storica del territorio italiano.

Sarà un viaggio di scoperta e di suggestioni, tra racconti, miti, leggende ma anche di dati concreti sulla situazione attuale del Lupo in Italia. Vi daremo gli strumenti per prepararvi a ciò che in futuro ci aspetta: sono sempre di più le notizie di avvistamenti del lupo nel nostro territorio, sempre più accesi gli scontri sociali che si generano col suo arrivo e -purtroppo- sempre più diffuse le fake news sul suo comportamento.

Torneremo a casa più coscienti delle azioni da intraprendere singolarmente per prepararci ad accogliere il potenziale ritorno del lupo sul nostro territorio. Perchè per proteggere qualcosa bisogna prima conoscerla e riconoscerne il valore. Avvicinandoci in punta di piedi al mondo dei lupi scopriremo cosa può fare ognuno di noi per temerlo e amarlo insieme.

VENERDì 2 DICEMBRE: IL LUPO IN ITALIA

Tratteremo della situazione attuale del lupo in Italia. I recenti risultati del progetto europeo LIFE WolfAlps mostrano dati in crescita: è visibile l’aumento e l’espansione delle popolazioni di Lupo sull’intero stivale. Ci focalizzeremo in particolare sulla situazione sull’arco Alpino e la Lombardia, racconteremo della sua travagliata storia di resistenza in Italia, dello sterminio operato contro questo animale e la sua incredibile capacità di ripresa che oggi lo vede protagonista assoluto delle nostre montagne… e pianure.

Nella seconda parte della serata interverrà la Dott.ssa Giulia Gavioli, etologa specializzata in grandi carnivori. Con lei scopriremo come si monitora e si studia il lupo in Italia, come riconoscere le tracce di presenza e quali sono le minacce principali alla sua conservazione.

SABATO 3 DICEMBRE: IL LUPO TRA CAPPUCCETTO ROSSO E FAKE NEWS

Scopriremo le origini della paura legata a questo nobile animale, il ruolo morale assunto nelle favole del passato e quello negativo legato al Medioevo e alle credenze sulla Licantropia. Ricorderemo poi l’epoca dedicata alla sua eliminazione arrivando poi a quella odierna che mira alla sua tutela e alla coesistenza con l’uomo.

Interverrà Daniele Ecotti, presidente e fondatore dell’Associazione Io non ho paura del lupo, che ci racconterà la sua esperienza nel mondo dell’Associazionismo come strumento di partecipazione attiva e divulgazione, finalizzata alla tutela dei grandi carnivori.

Andrea Camurani, giornalista del Corriere della Sera e di VareseNews, ci parlerà infine di come vengono comunicate le notizie legate agli animali considerati ‘problematici’ per le attività economiche e la sicurezza, di come distinguere gli articoli sensazionalistici da quelli fondati su dati reali e di quali strumenti sono indispensabili per orientarsi nel mondo della comunicazione.