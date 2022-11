Cinema e musica: la Casoratese propone un concerto “cinematografico”

Una serata in compagnia di celebri brani tratti da film di successo: è la proposta del Corpo Musicale La Casoratese, per sabato 26 novembre, alle ore 21.

La formazione senior, insieme alla CJB (Casorate Junior Band), ha organizzato questo concerto basato interamente su colonne sonore di film con lo scopo di avvicinare alla musica i bambini e ragazzi del plesso scolastico di Casorate Sempione.

In un film ci sono tre aspetti sonori: i dialoghi, i rumori (effetti sonori) e la musica (colonna sonora). La colonna sonora è spesso l’ultimo tassello nella produzione e realizzazione di un film. A volte vengono utilizzati brani di canzoni o spunti dal repertorio di musica classica. In altri casi sono lavori di autori che hanno composto musiche originali basandosi sulla trama e i diversi stati d’animo generati dalle diverse scene del film: proprio queste saranno le musiche protagoniste a Casorate.

John Williams, Alan Menken, Klaus Badlet, Richard e Robert Sherman sono alcuni compositori che collaborano coi più grandi registi cinematografici. Spesso e volentieri sono composizioni che si adattano alla perfezione ad orchestre di fiati e percussioni.

La serata sarà come di consuetudine aperta dalla Casorate Junior Band con Diego Pavanello alla direzione e la seconda parte vedrà all’opera la formazione senior de “La Casoratese” diretta dal maestro Emanuele Maginzali.

Star wars, Beauty and the Beast, Harry Potter, Coco, Mary Poppins, Pirates of the Carribbean, Mission Impossible, sono alcuni tra I film che si potranno rivivere ascoltando le note che risuoneranno nella palestra comunale appositamente attrezzata per una migliore resa acustica.

L’appuntamento è alle ore 21:00 di sabato 26 novembre presso la Palestra Comunale di Casorate Sempione ad ingresso libero.

L’evento è patrocinato dal Comune di Casorate Sempione e dall’Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane).

La presentazione dell’Accademia Musicale

La serata servirà anche a presentare il nuovo progetto de “La Casoratese”: l’Accademia Musicale Arturo Toscanini”.

L’Accademia è una nuova realtà musicale all’interno degli Istituti Scolastici Comprensivi di Casorate Sempione, ma ovviamente aperta a tutta la provincia. Offre lezioni di musica individuali e di gruppo aperte a tutte le fasce di età. L’Accademia ad indirizzo classico, preparerà i propri iscritti agli esami di certificazione ed ammissione ai Conservatori di Musica.