Cinque classi dell’istituto Ponti senza docente di matematica: in due mesi mai un giorno di lezione

A metà del primo quadrimestre, ci sono ancora buchi d’organico in alcune scuole del Varesotto. I ritardi nelle procedure del concorso e le molte bocciature hanno causato, per l’ennesima volta, problemi di assegnazione delle cattedre. Viene soprattutto nel ciclo superiore, sia primario che secondario, e per i docenti delle materie scientifiche, soprattutto matematica e fisica.

I rappresentanti di alcune classi dell’istituto superiorePonti di Gallarate hanno scritto al dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano per denunciare la situazione che penalizza soprattutto i ragazzi in formazione. Si tratta di cinque classi: una seconda, due terze, una quarta e una quinta.