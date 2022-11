Città di Varese verso Ponte San Pietro: mediana da studiare

Domenica il punto sofferto conquistato a Brusaporto è stato un cerottino su una ferita che ha bisogno di tempo per guarire. Il Città di Varese continua a non passare un buon momento in campionato, stazionando costantemente in zona playout, ma anche fuori dal rettangolo verde, con una rivoluzione di squadra iniziata la scorsa settimana e che ieri ha registrato l’esclusione del difensore Francesco Mapelli (leggi qui).

La squadra di mister Luciano De Paola prosegue gli allenamenti al Centro Sportivo delle Bustecche e il prossimo impegno da preparare è la trasferta di domenica 27 novembre a Ponte San Pietro. Seconda partita lontana da Varese di fila, ancora nella bergamasca, ancora contro una formazione di grande carattere e che arriva dalla netta vittoria nel derby contro il Villa Valle per 4-1. A segno anche Ferreira Pinto, attaccante classe 1979 che vestì anche la maglia del Varese in 20 occasioni nel 2013 in Serie B. Dal 2014 è un punto fermo della squadra bergamasca, della quale è diventato un simbolo con oltre 250 gare giocate.

In casa Varese invece ci sarà da valutare lo stato di condizione dei vari centrocampisti. Senza Disabato fuori squadra e Gazo squalificato, dovrebbe tornare a disposizione Gianluca Piccoli; il varesino classe 1997 si è fermato dopo mezzora nel corso della gara di Brusaporto, ma le sue condizioni sembrano essere buone per scendere in campo a Ponte San Pietro. Un guaio muscolare potrebbe invece fermare il classe 2002 Andrea Malinverno, che la passata stagione ha vestito proprio la casacca azzurra dei bergamaschi, che ha avuto un problema alla coscia destra nel corso dell’allenamento di mercoledì mattina.