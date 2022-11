Il City Hotel diventa residenza per universitari, la donna che denuncia il marito mafioso e Max Laudadio che racconta il Natale a Cuasso nel podcast del 30 novembre

Le notizie di martedì 30 novembre:

Un nuovo spazio per l’Università dell’Insubria in una posizione strategica nel centro di Varese: l’Ateneo sta per acquistare il City Hotel per farne una residenza per gli studenti. Un’operazione complessiva di circa quattro milioni euro, per i quali l’Insubria ha ottenuto un importante cofinanziamento di 2 milioni e 600mila euro dal Ministero dell’Università e della ricerca, nell’ambito di un bando per la realizzazione di posti letto per universitari, con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il City Hotel è una struttura alberghiera di sette piani, per una superficie totale lorda di oltre 3000 metri quadrati, «completa di arredi e corredi e con impianti funzionanti e certificati». La proposta di acquisto sarà finalizzata a inizio dicembre tra l’Università dell’Insubria e la società della proprietaria Bianca Maria Ambrosini.

Si tratta del secondo caso in Italia e richiama alla mente una vicenda clamorosa come l’omicidio di Lea Garofalo anche se questa volta la donna vittima di violenza è riuscita a salvarsi. Per un uomo di 54 anni, originario di Gela ma residente a Busto Arsizio, è stato richiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia con metodo mafioso. Affiliato a Cosa Nostra dovrà affrontare il processo in Sicilia a causa del trasferimento del fascicolo. La donna, che ora collabora con la Giustizia e gode della protezione testimoni, è riuscita a chiedere aiuto dopo anni di vessazioni e minacce.

Sono arrivati a Busto Arsizio i primi soldi legati ai finanziamenti Pnrr per due importanti progetti. Il primo è di 1,5 milioni di euro, arrivato a ottobre, per il piano Pinqua da 15.000.000 di euro (la cifra massima prevista dal bando) per il recupero strutturale e funzionale di edifici storici e aree del centro cittadino: l’ex Calzaturificio Borri, il Conventino, l’ex Presidio Militare Austriaco, le ex Carceri e Villa Bossi-Radetzky.

Bandiere ucraine e lacrime in piazza nel piccolo paese di Bedero Valcuvia per l’ultimo saluto a Benjamin Galli, il ragazzo di 27 anni morto in Ucraina nel settembre scorso. Presenti i famigliari, gli amici di sempre oltre alle autorità: il sindaco Paolo Galli, il console ucraino in Italia e molti conoscenti. “Era un ragazzo speciale” – ha ricordato la madre, presente al momento del saluto laico a cui ha partecipato tutta la comunità del piccolo paese.

Il Comune di Cuasso al Monte, in collaborazione con l’Associazione On, fondata da Max Laudadio, festeggerà il suo Natale sul ghiaccio. La piazza dell’Anfiteatro, in prossimità del Municipio, è stata trasformata in una pista di pattinaggio davvero suggestiva, come ci racconta lo stesso Max Laudadio

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify