Coldiretti Varese: “Ok misura a sostegno della filiera dei suini e del latte di montagna “

«Lo stanziamento di oltre 17 milioni di euro a sostegno dell’agricoltura lombarda rappresenta un provvedimento importante in un momento in cui le imprese del settore primario continuano a fare i conti con il boom dei costi delle materie prime e dell’energia e con le speculazioni seguite alla guerra in Ucraina». È quanto afferma Coldiretti Varese nell’accogliere positivamente l’attivazione da parte della Regione della misura 22 del Programma di sviluppo rurale che mette a disposizione complessivamente 17,4 milioni per le aziende suinicole e per la produzione di latte di montagna.

«Ancora una volta grazie all’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi – prosegue la Coldiretti provinciale – viene riconosciuto il ruolo centrale della produzione agroalimentare nel sistema economico lombardo e di filiere strategiche che non possono essere lasciate sole nell’attuale situazione di difficoltà».

«A maggior ragione va apprezzata l’attenzione al settore di eccellenza del latte di montagna, dove il caro bollette sta costringendo aziende a chiudere ed abbattere gli animali, con un calo della produzione che impatta sui formaggi di alpeggio tesoro della tradizione casearia lombarda, e quella rivolta al comparto suinicolo, che rappresenta oltre il 50 per cento dell’allevamento di maiali a livello nazionale».