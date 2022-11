Coltivazione della Cannabis indoor: tutto quello che c’è da sapere

Se per motivi di spazio o a causa della zona climatica non ideale o per altri motivi non si ha altra scelta oppure si è proprio deciso di optare per l’acquisto di semi di cannabis da coltivare indoor, il passo successivo è capire cosa serve in termini di attrezzatura per coltivare al meglio le piante.

Ciò di cui ha bisogno un coltivatore indoor si chiama grow box o serra da interno.

Le box allestite per la coltivazione sono delle serre a tutti gli effetti, molto discrete, che si adattano agli spazi si hanno disposizione e permettono di far crescere diversi tipi di piante in casa, in balcone o in giardino.

Il vantaggio di questa attrezzatura è che, a prescindere dal clima esterno, è possibile ricreare al suo interno le condizioni climatiche adatte alla pianta che conterranno regolando i parametri di luce, ventilazione, temperatura e umidità dell’aria.

Ne esistono di diversi tipi per adattarsi alle esigenze di chi le acquista ma tutte hanno alcuni elementi in comune.

Come è fatto un grow box

Prima di tutto è importante sapere che a seconda dello spazio a disposizione, esistono grow box di diverse dimensioni.

Sono generalmente costituite di una struttura portante in alluminio semplice da montare e anche molto leggera quindi facile da spostare. La struttura portante è a sua volta ricoperta da un telo che può essere di diversi materiali ma il più usato è il mylar, un tessuto fatto appositamente per riflettere la luce interna della micro serra.

Oltre alla struttura in sé, per completare l’allestimento di un box da coltivazione è necessario disporre di altri accessori come lampade e riflettori, ventilatori e sensori per il monitoraggio delle condizioni ambientali interne. Solo così si otterrà un grow box completo .

Kit grow box

Le lampade devono essere in grado di simulare la luce solare e quindi di cambiare lo spettro per adattarlo ad ogni fase della crescita delle piante. Per la prima fase, detta vegetativa, lo spettro di luce è più freddo tendente all’azzurro o blu. Per la fase successiva, detta di fioritura, lo spettro ottimale corrisponde a una luce più calda tendente all’arancione o rosso.

Le lampade non devono essere sempre accese ma devono simulare l’alternanza giorno-notte in modo tale da regolare il fotoperiodo necessario alla pianta per il corretto sviluppo come succede in natura. Per gestire l’alternanza luce-buio è sufficiente acquistare un timer che gestisca l’accensione e lo spegnimento delle lampade in modo indipendente.

Per diffondere meglio e in maniera uniforme la luce delle lampade all’interno della serra serve un riflettore da posizionare al centro del grow box tramite l’uso di una carrucola che sarà a sua volta agganciata alle travi metalliche del grow box.

Riguardo alla ventilazione: è di fondamentale importanza per la buona riuscita del raccolto eliminare l’aria calda dalla grow box. Il cambio di aria è determinante per la salute delle piante, quindi una ventilazione ottimale elimina il pericolo di ristagni di umidità e la formazione di funghi e muffe nocivi per la coltivazione. È inoltre fondamentale per il controllo di temperatura e umidità dell’aria.

La scelta del ventilatore dipende soprattutto dalle dimensioni della box da coltivazione perché dovrà essere fissato al suo interno nella parte superiore per favorire un buon ricircolo di aria.

Infinte, il controllo costante di temperatura e umidità dell’aria tramite l’uso di un termoigrometro per tenere traccia delle condizioni interne del grow box in ogni momento della giornata e essere pronti ad aggiungere acqua nel caso l’aria sia troppo secca o adeguare il sistema di ventilazione se dovesse esserci un tasso di umidità troppo elevato.

Dove acquistare un grow box

Soprattutto per chi è alle prime armi, non conviene acquistare separatamente tutte le componenti perché si rischierebbe di spendere molto per avere tanti accessori mal assortiti. Per fortuna esiste la possibilità di acquistare un kit grow box completo che è l’unico modo per dare ai semi la possibilità di fiorire nel migliore dei modi.

Il kit offerto da coltivazioneindoor.it che comprende:

Grow box con telo in mylar di alta qualità

Illuminazione indoor

Timer per l’alternanza giorno-notte

Ventilatore per un buon ricircolo dell’aria

Easyroller (carrucola) per la regolazione del riflettore

Con l’acquisto di un grow box completo è previsto in omaggio il Termoigrometro.