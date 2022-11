A Comerio “Homo sapiens sapiens”, un incontro per scoprire il benessere del corpo

Un incontro per scoprire il benessere del corpo. Lo organizza venerdì 11 novembre alla scuola primaria Pascoli di Comerio l’Istituto comprensivo “Campo dei fiori”. Appuntamento alle 20.30 con “Homo sapiens sapiens: un corpo fatto per il movimento e per la socialità. Pillole scientifiche, storiche e culturali per una nuova consapevolezza”.

Introduce Dario Nardini Antropologo culturale – Università di Pisa parlando de “La dimensione sociale e culturale dello sport e del corpo: il punto di vista dell’antropologia”. A seguire laboratori esperienziali su “Equilibrio” con Rakhi Mehra, Co-Fondatore di impresa social in New Delhi, aVarese insegna yoga per condividere la sua passione; “Crescita o trasformazione?” con Giacomo Riva, responsabile ortopedia pediatrica, ospedale F. Del Ponte di Varese; “Il linguaggio emotivo del corpo” con la dottoressa Morena Grignani, psicologa psicoterapeuta in Psicosomatica a orientamento psicoanalitico junghiano, coordinatore clinico del Centro Psichiatrico SomsArt ATS Settelaghi; “…e quando la nostra macchina si “ingrippa”?” con

Andrea Cappello, dottore in scienze motorie Sportlab Gavirate.

L’evento rientra nella settima edizione di “Salute a 360°”, è patrocinato dai Comuni di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate e sostenuto dalle Associazioni Genitori dei plessi.

