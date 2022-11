Comitato del Nord, Bossi rilancia dall’ospedale di Varese: “Ci vediamo nel Pavese”

È ancora allettato nel reparto dell’ospedale di Circolo a Varese dove Umberto Bossi si trova dal ricovero di sabato 19 novembre quando fu costretto a ricorrere alle cure a causa di un ulcera gastrica. Ma rilancia la sua ultima iniziativa politica: il Comitato del Nord, la costola interna alla Lega per chiedere al partito di tornare ad occuparsi dei temi storici del movimento.

Per questo l’incontro del comitato per il quale era prevista la sua presenza è stato spostato a sabato 3 dicembre a Giovenzano nel Pavese: «Il comitato l’ho voluto io ed al primo incontro voglio esserci io – ha detto il Senatur -. Per cause di forza maggiore come vedete, sono in ospedale ma non preoccupatevi: sto bene. Ci vediamo il 3 a Giovenzano, sarà un grande incontro».

Nei giorni scorsi i militanti che hanno deciso di aderire al comitato della provincia di Varese si sono ritrovati a Busto Arsizio con i coordinatori Paolo Grimoldi e Angelo Ciocca.