Il commissario Lanfranchi protagonista dell’incontro con l’autore a Besozzo

L’Amministrazione comunale di Besozzo prosegue il percorso di incontro con gli autori, nell’intento di promuovere l’apertura della Biblioteca in vari momenti della giornata e per pubblici differenti, in particolare seguendo un filone di scrittori del territorio.

Giovedì 17 novembre alle ore 20.30 in Sala Letture in via Mazzini, 10 annessa alla Biblioteca, incontro con l’autrice Angela Borghi che presenterà il libro appena uscito “L’ultimo Goal”. Il romanzo è il terzo di una serie (Le inchieste di Guido Lanfranchi) della stessa autrice, tutti pubblicati da Robin nella collana “I luoghi del delitto”. Un giallo dal classico intreccio ambientato, come i primi due, in un paese dal nome immaginario (San Fulcro) ma dai chiari riferimenti a Besozzo, soprattutto quest’ultimo volume dove sono citati alcuni luoghi del paese come il Faro, i vicoli del centro di Besozzo superiore con il gargoyle di pietra, l’edicola della piazza della Stazione, il campo sportivo.

La storia ruota intorno alla locale squadra di calcio, con il ritrovamento di un cadavere subito fuori del campo sportivo durante una partita. Da qui ci saranno altri misteri da risolvere per il protagonista, l’ineffabile giornalaio Guido Lanfranchi con il suo affezionato cane Commissario Laviolette, con la collaborazione del PM varesino Amelia Giusti, del locale gruppo di ben assortiti Carabinieri e del pittoresco gruppo degli abitanti del paese, qualcuno già presente nei volumi precedenti.

La prenotazione è consigliata, l’ingresso è gratuito e al termine dell’incontro ci sarà un breve momento conviviale con rinfresco.

Per info: bibiliotecabesozzo@gmail.con tel. 0332/970195-2-229