Compleanno centenario alla comunità sanitaria Villaggio Amico di Gerenzano

Fa festa alla neo centenaria Rina Ros la comunità sanitaria di Gerenzano, Villaggio Amico. Con lei sono diventati tre gli ospiti che in struttura hanno raggiunto e superato le cento primavere. Nata in provincia di Pordenone il 31 ottobre 1922, la signora Ros si trasferisce negli anni 30 con la famiglia di origine dal Friuli Venezia Giulia a Milano. Nel 1947 sposa Carlo Rossetti con cui ha un figlio, Pierangelo. Con la figlia di suo fratello, Doris Ros, Rina ha festeggiato lo speciale compleanno insieme alla comunità di Villaggio Amico, in attesa di brindare anche in compagnia di suo figlio e di sua nuora, impossibilitati a raggiungerla nel giorno del suo centesimo compleanno.

La signora Rina ha sempre lavorato, facendo diversi mestieri. Generosa e tenace durante la guerra a Milano lavorava sui tram, per poi essere impiegata come commessa e successivamente come infermiera in uno studio medico. Una vita tutta dedita al lavoro. Si è trasferita a Saronno a metà degli anni 80, dove ha vissuto fino al 2018 in modo autonomo per poi essere ospitata in Villaggio Amico.

Auguri sono giunti anche dallAmministrazione Comunale di Gerenzano. Il primo cittadino Stefania Castagnoli, accompagnata dallassessore Dario Valter Borghi, ha omaggiato la festeggiata con un fascio di fiori e una targa portando gli auguri della cittadinanza.

Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico, esprime alla centenaria e alla sua famiglia gli auguri per la ricorrenza: «La signora Rina è una donna esemplare. E’ sempre piena di energia e vitalità, socializza e si confronta in modo solare e positivo con tutti gli ospiti e il team della struttura. A lei e alla sua famiglia giungano i nostri auguri per la tenacia con cui, insieme a noi, ha affrontato anche il difficile periodo pandemico».