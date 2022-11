Il Comune di Varese cerca un tecnologo alimentare per il controllo della qualità nelle mense scolastiche

Il Comune di Varese ricerca un tecnologo alimentare per il controllo e la verifica degli standard qualitativi delle mense che interessano asili nido comunali, scuole dell’infanzia comunali e statali, scuole primarie e secondarie di primo grado, e inoltre anche i centri anziani. L’obiettivo è quello di garantire un corretto e costante svolgimento del servizio di ristorazione secondo i parametri qualitativi e le prescrizioni previste. Un percorso che è in continuità con altre iniziative, come quella che da diversi anni ha introdotto l’utilizzo esclusivo di prodotti biologici nelle mense scolastiche cittadine.

Il professionista incaricato avrà il compito di effettuare sopralluoghi, per verificare ad esempio che sia rispettata la qualità di materie prime e prodotti alimentari, con il rispetto delle procedure di somministrazione dei pasti, o come la verifica del menù offerto. La candidatura per l’incarico professionale dovrà essere presentata, con la documentazione richiesta, entro il 15 novembre, esclusivamente tramite PEC a protocollo@comune.varese. legalmail.it.

Tra i requisiti di partecipazione è richiesto il possesso di un titolo di laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari, o Scienze e Tecnologie Alimentari, o Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Agroalimentari, o Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari. E’ richiesto inoltre il superamento dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione di tecnologo alimentare e iscrizione all’ordine dei tecnologi alimentari.

Al momento il servizio di ristorazione viene effettuato con cucina in loco in otto scuole dell’infanzia e cinque asili nido; è erogato con pasti preparati in due centri cucina comunali e poi trasportati in diciannove scuole primarie, due secondarie di primo grado, due scuole dell’infanzia, e tre centri anziani. Complessivamente, ogni anno scolastico vengono preparati e somministrati circa 34mila pasti negli asili nido; circa 123mila pasti nelle scuole dell’infanzia; 264mila pasti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; infine 9mila pasti all’anno nei centri anziani comunali.

Tutti i dettagli del bando e i requisiti richiesti sono sul sito del Comune di Varese.