I comuni della Convenzione Rifiuti di Sesto Calende ringraziano i cittadini per sette anni di risultati straordinari

I 30 Comuni della Convenzione Rifiuti di Sesto Calende, in collaborazione con le ditte di raccolta che hanno gestito l’appalto settennale, Econord, Acinque, Tramonto Antonio srl e Iseda srl, in occasione della distribuzione dei materiali per la raccolta differenziata per l’anno 2023 ringraziano i propri cittadini per i risultati di raccolta e di riduzione dei rifiuti che hanno fatto del territorio un esempio e un’eccellenza non solo a livello regionale, ma anche e soprattutto a livello nazionale.

Durante i 7 anni di appalto i traguardi ottenuti nella gestione dei rifiuti sono andati sempre migliorando. La percentuale della raccolta differenziata è l’indicatore più conosciuto: i risultati raggiunti con impegno dei cittadini sono stati costanti, hanno permesso alla Convenzione di essere tra le realtà più virtuose in Italia. L’87% di raccolta differenziata superato spicca oltre le medie provinciali (78%), regionali (73%) e nazionali (63%).

Un altro indicatore è relativo ai Kg di rifiuto residuo (destinati a recupero energetico), prodotti annualmente in media, dagli abitanti dei 30 Comuni della Convenzione Rifiuti. Il dato del rifiuto residuo destinato a recupero energetico si è stabilizzato a circa 65 kg/ab*anno; mentre la media dei Comuni italiani è circa 180 kg/ab*anno.

La sfida che rimane aperta è quella della riduzione dei rifiuti prodotti nel loro complesso (riciclabili e non). La strada da percorrere è quella di un minor uso dei beni usa e getta, aumentando il tasso di riparazione dei beni di lunga durata.

Questo nuovo modello sarà realizzabile solo tramite la sussidiarietà; un modello in cui le diverse componenti della società saranno capaci di allungare la vita utile dei prodotti, e simultaneamente creare lavoro e benessere.

Tutti i risultati sono disponibili sui nuovi calendari di raccolta 2023 e sul sito ufficiale della Convenzione a questo link.