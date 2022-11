“Una comunicazione imprecisa”: Confesercenti contro la proposta di chiusura anticipata dei negozi alle 19 a Varese

Non tutti trovano opportuna la proposta di chiudere i negozi mezz’ora prima per risparmiare energia, avanzata da Confcommercio Varese, anche tra gli stessi commercianti.

Dopo solo qualche giorno dall’annuncio risponde infatti la sede varesina di Confesercenti Lombardia, sollecitata dalle chiamate e dalle proteste degli associati: «In questi giorni abbiamo ricevuto numerose chiamate da parte di commercianti associati all’associazione e anche non associati – Spiega una nota di Confesercenti Lombardia, sede di Varese – Ben vengano le iniziative sul caro bollette, ma riteniamo che queste comunicazioni facciano male al commercio. Già da alcuni anni oltre il 50% delle attività commerciali chiude alle 19 per scelta e dai commenti sui social e telefonate ricevute, il percepito è che la chiusura delle attività commerciali da oggi sarà alle 19. Non è così: comunichiamo che poco cambierà rispetto ai numerosi commercianti presenti e aperti nel comune di Varese».

La precisazione di Confesercenti nasce dal fatto che: «Vogliamo promuovere tutti i commercianti, i franchising e coloro che hanno scelto di chiudere alle 19,30 perchè vogliono dare un servizio alla città ed un contributo al turismo – spiegano e concludono – Pertanto Confesercenti, anche in vista dell’avvicinarsi del Natale, vuole invitare agli acquisti anche dopo le 19 e proseguire la permanenza anche dopo le 19,30 passando la serata nelle attività di ristorazione».