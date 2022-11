Comunità energetica: un’opportunità per le amministrazioni, le imprese, i condomini e i privati

Gli effetti senza precedenti del caro bollette che sta colpendo gran parte delle attività e i cittadini tutti anche nel loro agire quotidiano, impone una serie di analisi e di azioni immediate per tutelare gli interessi di tutti e utili per ridare slancio al Sistema Italia. Lamentarsi non serve come poco valore assume la protesta, servono invece azioni concrete e provvedimenti

immediati da mettere in atto per una ridefinizione e una significativa riduzione dei costi per l’Energia.

AIME, Associazione Imprenditori Europei e Camera Condominiale di Varese con spirito attivo e propositivo anche in questo ambito, hanno deciso di mettere in campo una innovativa iniziativa, un nuovo servizio, non solo per gli associati, ma per le imprese tutte e per tutti i cittadini che ne faranno richiesta. A presentare l’iniziativa il Direttore di CCVA Andrea Leta, il Segretario Generale di Aime Gianni Lucchina e il vice segretario di

Aime Matteo Marchesi.

Molte Amministrazioni Pubbliche stanno avviando la Costituzione delle Comunità Energetiche, un nuovo e concreto strumento per ridurre i costi energetici ed investire su le fonti rinnovabili. Come Associazioni, Aime e CCVA abbiamo deciso di collaborare in questa direzione promuovendo il DESK COMUNTÀ ENERGETICHE per fornire alle imprese ed aicondomini utili informazioni e facilitare l’adesione degli stessi alle diverse Comunità Energetiche in via di costituzione.

Le azioni in campo sono:

– Diffusione e informazione alle imprese sul regolamento UE;

– Informazioni a Condomini e Imprese sulla natura della CER ed i suoi vantaggi;

– Partnership per la ricerca di fornitori e/o installatori di fotovoltaici e/o sistemi di produzione di energia rinnovabile;

– Raccordo tra Pubblica Amministrazione ed ente giuridico CER agli imprenditori e alle imprese.