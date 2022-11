Concerto di gala della filarmonica “Giuseppe Verdi” di Biandronno e Bardello

Un concerto per tutti i generi, da intramontabili classici ad originali pezzi per banda, con autori da Verdi e Prokofiev passando per De Haan e Lucio Dalla

La Filarmonica di Biandronno e Bardello ha il piacere di invitare gli amanti della musica e tutti coloro che volessero godere di un’esperienza originale attraverso il nostro annuale concerto di gala.

«Per questa particolare serata abbiamo scelto brani di ogni genere, da intramontabili classici ad originali pezzi per banda, con autori da Verdi e Prokofiev passando per De Haan e Lucio Dalla, solo per citarne alcuni.

Lieti di poter presentare un programma frutto del lavoro dei musicisti, diretti dal M°Giuseppe Pugliese, vi aspettiamo numerosi al nostro spettacolo per poter festeggiare in allegria sotto il segno della musica».