Consegnato all’istituto Daverio Casula di Varese l’albero del giudice Falcone

L’albero del giudice Giovanni Falcone piantato all’Itet Daverio Casula di Varese. La classe 5BT, grazie al progetto coordinato dalle docenti Simona Pirali e Rosaria Romano, ha ricevuto nell’atrio della scuola il “Ficus Magnolide” nell’ambito dell’iniziativa “Un Albero per il Futuro”, promossa dal Ministero della Transizione Ecologica, dagli Enti territoriali e dai Carabinieri per la Biodiversità Forestale. Sono 700 gli esemplari che vengono consegnati in altrettanti istituti scolastici italiani per promuovere riflessioni sia sulla legalità sia sull’emergenza climatica. L’obbiettivo è quello di creare un bosco diffuso per contrastare i cambiamenti climatici anche nel nostro Paese.

L’arbusto consegnato all’ITET Varese, in particolare, è stato scelto per la simbologia a cui è legato: è una talea dell’albero che cresce nei pressi della casa del Giudice Giovanni Falcone e unisce quindi al progetto ambientale il tema della legalità nelle scuole. A tale scopo la professoressa Maria Falcone, sorella del Giudice assassinato dalla Mafia, che da sempre si batte per la sensibilizzazione delle giovani generazioni, ha ritenuto opportuno sostenere l’iniziativa inviando alla classe 5BT una lettera di incoraggiamento e ringraziamento, sue le parole: “È quindi necessario che anche le scuole, in quanto enti più prossimi ai cittadini e di conseguenza capaci di interpretarne gli uomini e di indirizzarli verso una cultura della Legalità e della condivisione si attivino in iniziative come queste, volte alla tutela della memoria di Uomini e Donne che hanno dato la loro vita per costruire una società più giusta”.

Questa riflessione ha permesso agli studenti di sviluppare contenuti significativi e finalizzati non solo al percorso di Educazione Civica, ma anche di crescita personale.

La classe ringrazia per l’impegno profuso: la Dirigenza dell’Istituto, i Carabinieri per la Biodiversità Forestale, Maria Falcone e le docenti Simona Pirali, Rosaria Romano e Giulia Genualdi.