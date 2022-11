Il Consiglio del Collegio Geometri di Varese si rinnova

Dopo le elezioni recentemente svolte, il Consiglio del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Varese è stato rinnovato con l’ingresso di sei nuovi geometri. La Geom. Claudia Caravati torna al ruolo di Presidente, dopo il breve avvicendamento di un anno fa in seguito alle sue dimissioni, il Segretario è il Geom. Patrizio Crugnola, il Tesoriere è il Geom. Matteo Fraschini, mentre al Geom. Alessandro De Lillo è affidata la Vicepresidenza.

Le elezioni sono state caratterizzate da una grande partecipazione degli iscritti che, rispetto agli ultimi anni, hanno votato sia nella prima tornata che nel ballottaggio manifestando per la prima volta un voto “di lista”, vista la contrapposizione di due gruppi. La lista uscita vincente dalla tornata elettorale era composta dalle cariche già citate, dai geometri neo consiglieri Mara Castiglioni, Erica Dalsass ed Errico Barile. Il Consiglio è completato da Elena Soave e Fausto Alberti appartenenti alla seconda compagine in corsa.

L’interesse e l’entusiasmo suscitati dal voto saranno preziosi stimoli per il lavoro del Consiglio che non potrà fare a meno del costante supporto di tutti gli iscritti, chiamati a fornire consigli e idee, manifestando necessità e suggerimenti, con la stessa viva partecipazione appena mostrata. Un ringraziamento va anche a tutti i consiglieri uscenti non rieletti.