Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: PIEDI NUDI

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Zitti e attenti.

Sì… oggi siamo costruttivamente “arroganti” e diretti. Mai maleducati!

Ascoltateci! È veramente importante quello che vi stiamo per dire!

Stop! Fermatevi su quella strada che state percorrendo!

È la vostra vera strada ?

L’avete e la state creando voi!? Stop!

Fermatevi! Ascoltatevi! Respiratevi! È la vostra strada? Destinazione sogni?

Vi vogliono piccoli, vi imbrigliano, vi hanno fatto indossare i paraocchi mentali.

Vi fanno credere che la strada è solamente una, a senso unico, senza rotatoria per invertire la marcia, senza incroci per cambiare direzione! Vogliono reprimere il vostro vero viaggio, ti scoraggiano ad inseguire la vostra vera destinazione, vi fanno indossare anche un paio di scarpe comode che hanno l’illusione della sicurezza e comodità invece sono progettate per spezzare le ali dei vostri sogni !

Ma voi dovete volare, credere nella vostra vera strada, anche se non la vedete fisicamente iniziate col vostro primo passo perché il tragitto è dentro di voi.

Non importa se ti diranno che rimarrai deluso nel credere nella tua strada, perché l’unica delusione sarà quella di avere il rimpianto di non averla percorsa. Non credete alle loro parole, non fatevi manipolare.

Attenzione: la vostra strada non sarà sinonimo di felicità assicurata, anzi, sarà un tragitto fatto di cadute, lacrime e potreste anche perdervi ma possiamo assicurarvi che ne varrà la pena perché vi sentirete veramente vivi e molto probabilmente finirete più in alto dei vostri sogni più desiderati! E allora…

Toglietevi quelle scarpe comode che vi anno cucito addosso, quelle illusorie scarpe che vi fanno credere di vedere i posti più belli di voi stessi e indossate i vostri sandali quelli che fanno respirare il vostro vero istinto, la vostra vera anima e vi permetteranno di arrivare a camminare a piedi nudi sulla vostra spiaggia lasciando quell’impronta nell’unico vero viaggio che è degno d essere vissuto con tutti voi stessi: la vita!

Splendida giornata!

Spettacolo spettacolare!

Continua a Sognare… A piedi nudi!

Luca&Simone!