Continuano i lavori per la rotonda di largo Flaiano a Varese: l’Autostrada si restringe e viale Borri non riapre

I lavori per la rotonda di largo Flaiano, che sostituirà il blocco dei semafori all’entrata della città di Varese dall’autostrada hanno ripreso a procedere speditamente: tanto speditamente che da lunedì chi entra in Varese troverà un doppio cantiere, sia in via Autostrada – cioè nella bretella finale dell’autostrada A8, che si immette in Varese all’altezza di largo Flaiano – che in viale Borri.

L’ordinanza infatti è esplicita: da lunedì 7 novembre è previsto il restringimento della carreggiata in via Autostrada a partire da lunedì 7 novembre fino al 15 dicembre. Per chi passerà da lì, inoltre, vige il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. Il documento che annuncia l’apertura del nuovo cantiere non specifica se verrà istituito un senso unico di marcia, ma si limita a precisare che il restringimento di carreggiata sarà “assistito da movieri in caso di criticità della circolazione”.

Se il cantiere della rotonda in largo Flaiano è già arrivato in via Autostrada, una seconda ordinanza dal canto suo precisa che la parte di lavori in viale Borri ancora non finisce: il documento infatti proroga al 30 novembre il cantiere di viale Borri, con il conseguente senso unico obbligatorio e le deviazioni a cui varesini e automobilisti che accedono a Varese già conoscono da diversi mesi.