Contributi per pagare le bollette: sostegno dell’Unione Ovest Lago di Varese

L’Unione Ovest Lago di Varese ha indetto un bando per sostenere le famiglie che si stanno trovando in difficoltà per il pagamento delle utenze a causa degli aumenti che si sono verificarti negli ultimi mesi. I contributi verranno assegnati fino a esaurimento di risorse disponibili, nel rispetto dell’ordine della graduatoria redatta sulla base dei criteri fissati dal bando.

L’istanza deve essere inviata e entro e non oltre il 2 dicembre alle ore 13.00