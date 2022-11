Controlli notturni dei carabinieri nelle strade di Verbania: denunciate 8 persone

Sono state 532 le persone controllate nelle attività di controllo durante il lungo ponte di Ognissanti sulle strade di Verbania da parte dei carabinieri del Comando provinciale. L’attività si è concentrata soprattutto nelle vicinanze dei luoghi maggiormente frequentati quali locali e discoteche.

Il bilancio dei controlli è: di 6 persone denunciate a piede libero per guida in stato di ebrezza, una denunciata per violazione delle norme sugli stranieri, una per rifiuto di fornire le proprie generalità ed ubriachezza molesta, 2 invece sanzionate amministrativamente, sempre per guida in stato di ebrezza, e 2 giovani segnalati all’Autorità amministrativa poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Un caso particolare la notte di sabato 29, poco prima delle ore 02.00, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Verbania sono intervenuti a Fondotoce dove una vettura aveva causato un incidente stradale, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. La vettura, il cui conducente aveva perso il controllo, era andata a sbattere contro il muro perimetrale di un locale, fortunatamente chiuso e senza clienti. All’arrivo i carabinieri non hanno trovato nessuno, ma ipotizzando che il conducente per timore di essere sottoposto a controllo si fosse allontanato, hanno effettuato una perlustrazione nelle vicinanze del luogo, individuando il conducente poco distante, nascosto nel parcheggio della vicina stazione ferroviaria. Il giovane, un 30enne residente nel Verbano, sottoposto successivamente ad accertamento etilometrico è risultato positivo con un tasso pari a 1,38 g/l e pertanto è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.

Nel capoluogo ossolano, invece, in un bar del centro, nella serata di sabato un equipaggio radiomobile di Domodossola è intervenuto su richiesta del gestore poiché all’interno del locale gli avventori erano infastiditi da una giovane donna ubriaca, che con fare intimidatorio importunava clienti e camerieri. Alla vista dei militari la donna ha continuato nel suo comportamento molesto, rifiutandosi di rilasciare agli operanti le proprie generalità. Per la giovane è scattata la denuncia, sia per l’ubriachezza molesta che per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità ai carabinieri.

Nella mattinata odierna, infine, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Verbania, hanno controllato un soggetto, di nazionalità marocchina, gravato da diversi precedenti di polizia, risultato gravato da due provvedimenti di espulsione a cui non aveva ottemperato, venendo pertanto denunciato in stato di libertà al termine degli accertamenti.