Controlli sul territorio, varchi e sicurezza: i risultati della Polizia Locale di Malnate

È costante il lavoro dei 10 agenti della Polizia Locale di Malnate per il controllo del territorio e la sicurezza in città. E i numeri parlano chiaro: nel primo semestre del 2022, grazie ai varchi e alle varie attività, tra le altre sono state sanzionate 139 vetture sprovviste di revisione e sequestrato 44 veicoli privi di assicurazione, contro i 14 di tutto il 2021.

«È importante comunicare quel che si fa e che si è fatto – commenta il sindaco Irene Bellifemine -. In questi anni abbiamo fatto tantissimo con la polizia locale sulla messa in sicurezza e la prevenzione in città, Questo dovrebbe essere a conoscenza di tutti. Abbiamo fatto tanto e altrettanto faremo in futuro perché c’è un grande lavoro, soprattutto sulla prevenzione».

E sulla sicurezza uno degli strumenti più importanti sono i varchi all’ingresso della città, che permettono di scandagliare le vetture non in regola che transitano sul territorio comunale, ma anche richieste da parte delle forze dell’ordine per ricostruire i movimenti di alcuni soggetti. Oltre che sul confine, dei varchi elettronici sono stati posizionati anche all’interno del territorio, così da avere maggiori controlli anche all’interno del perimetro comunale.

«Ci sono polizie locali che fanno più arresti – analizza il comandante Stefano Lanna –, noi invece mettiamo in campo una grande infrastruttura per l’importanza dei vari ruoli che dobbiamo espletare, con un protocollo di intesa per condividere i nostri dati con Carabinieri e Polizia. Queste sono attività fondamentali per potenziare sinergia, prevenire e contrastare reati. Il nostro obiettivo principale è quello di supporto per i cittadini e per questo la Polizia Locale si adopera per l’entrata e uscita da scuola, così come la messa in sicurezza di tutti i percorsi pedonali. È stato fondamentale il sollecito alla prefettura per la stazione: abbiamo firmato un protocollo e la nostra polizia locale farà sorveglianza nelle stazioni in sinergia con polizie locali di Cantello, Vedano Olona e Varese».

Il risultato delle attività sul territorio della Polizia Locale nel primo semestre 2022:

139 sanzioni per mancata revisione;

44 sequestri di veicoli per mancanza di Rca (rispetto ai 14 di tutto 2021);

7 veicoli in circolazione nonostante provvedimento di sequestro;

3 guida senza patente;

2 denunce per resistenza;

2 denunce per irregolarità dell’immigrazione;

1 targa contraffatta;

1 per molestia su minori;

1 sequestro di animali;

1 denuncia per incendio doloso per incendio San Matteo;

1 per guida sotto droga e alcol;