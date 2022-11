Convenzione tra il Comune di Varese e le associazioni che raccolgono i rifiuti abbandonati

Il Comune di Varese, riconoscendo il lavoro da tempo svolto dalle associazioni di volontariato attive nella pulizia e raccolta di rifiuti abbandonati, propone la possibilità di stipulare un’apposita convenzione per supportare questa importante azione svolta a fianco dell’amministrazione.

«Sono molte le associazioni e i gruppi di cittadini attivi in periodiche iniziative di raccolta di rifiuti in boschi, parchi, sentieri e zone della città – spiega l’assessora Nicoletta San Martino –. Un gesto di civiltà fondamentale che permette di rimuovere rifiuti spesso abbandonati in aree verdi. Una forma di volontariato ambientale che l’amministrazione riconosce e che, in applicazione del principio di sussidiarietà, appoggia e promuove dando a disposizione, così come è stato richiesto direttamente dalle associazioni stesse, le dotazioni necessarie a favorire la raccolta».

Ai fini della convenzione, l’associazione dovrà fornire ai propri volontari i dispositivi di protezione individuale, mentre potrà richiedere, almeno 15 giorni prima della data dell’iniziativa, al Comune e all’operatore che gestisce il servizio di igiene urbana, i sacchetti per la raccolta di plastica e rifiuti indifferenziati, e inoltre alcune dotazioni come i contenitori rigidi per il vetro, le pinze per le operazioni di raccolta puntuale e altri strumenti. Queste ultime dotazioni dovranno essere rese al termine delle iniziative.

L’associazione, nei limiti delle proprie disponibilità, si impegna a collaborare con il Comune per informare e sensibilizzare i cittadini sullo svolgimento delle attività di raccolta e sulle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti, e a partecipare a eventuali giornate di attività didattiche nelle scuole in accordo con l’amministrazione, mentre potrà avviare in autonomia iniziative di sensibilizzazione sul territorio, anche in collaborazione con altri Enti o Istituti scolastici. Tutti i dettagli sul sito del Comune di Varese.