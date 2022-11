Il coro Sophia allieta il Natale con tre appuntamenti musicali

Il coro femminile Sophia sarà in scena a dicembre con un concerto dal titolo “In Questa Notte Splendente“. La luce delle lanterne illumina il mistero di una notte d’attesa, il silenzio si riempie di voci e di suoni. La notte diviene splendente. Dalle sonorità lontane dell’Estonia alle sonorità profonde di Lauridsen, alla dolcezza e vivacità dei tradizionali carols: ecco soltanto alcuni momenti del suggestivo concerto che il coro Sophia propone per il Natale 2022. Fabiana Savi al pianoforte e Ruta Tamutyte al violoncello accompagneranno le voci dirette dal maestro Stefano Torresan.

Mercoledì 07 dicembre 2022 ore 21.30 Chiesa S. Ambrogio – Bolladello. Ingresso libero. Giovedì 15 dicembre 2022 ore 21.00 Chiesa Santa Maria Annunciata al Castello – Oggiona. Ingresso libero.

Domenica 18 dicembre 2022 ore 18.00 Chiesa Santa Maria del Cerro Cassano Magnago. Ingresso libero.

IL CORO SOPHIA

Il coro femminile Sophia di Cassano Magnago nasce nel 2001 e nel 2006 si costituisce associazione. Nel 2007 viene selezionato tra i finalisti del concorso “Progetto coro”, nel 2012 si è classificato primo nella sezione cori femminili al 8° Concorso Nazionale di Biella e nel maggio 2016 ha vinto il 1° premio al Chorus Contest di Milano. Nel mese di Maggio 2014 ha partecipato a un workshop con Stephen Connolly, storico basso dei King’s Singers. Dal 2015 il coro sta proponendo il teatro/concerto “In Nome della Madre”, su testo di Erri De Luca, con la partecipazione di musicisti e artisti, riscontrando sempre molto successo e partecipazione di pubblico e nel dicembre 2017 è uscito il CD con le musiche dello spettacolo.

Il coro tiene regolarmente concerti e negli ultimi anni si è esibito in diverse località nel varesotto, nell’alto milanese, oltre a Bormio, Treviso, Ascona (CH), Carignano (TO), Varese. Dal Gennaio 2017 il coro femminile Sophia promuove “Movincanto”, festival corale, che ha visto coinvolti i maestri Basilio Astulez Duque, Eva Ugalde Alvarez (Spagna), Sofia Gioldasi (Grecia) e Denis Monte. Nello scorso mese di ottobre il coro ha partecipato alla 13° edizione del Concorso Nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore a Verbania, ottenendo il terzo postoe un premio speciale della giuria.

Stefano Torresan, il direttore, ha conseguito i diplomi in Pianoforte presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza e in Organo e composizione organistica presso il conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. Ha studiato con Cristina Frosini e con Stefano Chinca, ha frequentato la scuola per organisti di Gallarate dove ha iniziato lo studio della direzione corale con Paolo Fossati. Ha partecipato a due Masterclass di organo con Giancarlo Parodi e frequentato un corso di basso continuo presso la Scuola Civica di Milano con Corrado Rovaris. In qualità di corista e direttore ha partecipato a corsi e Masterclass con diversi direttori: Vytautas Miškinis, Basilio Astulez Duque, Stephen Woodbury, Alfonso Caiani, Luigi Marzola, Lorenzo Donati e Stephen Connolly. Dal 1987 è organista presso la Chiesa parrocchiale di S. Maria del Cerro in Cassano Magnago sull’organo storico “Carrera” del 1834. Ha fatto parte dell’Ensemble vocale Calycanthus dirige il coro femminile Sophia e il coro di voci bianche Vocal Dreams e canta nel Coro da Camera di Varese. Insegna musica, pianoforte e canto corale presso l’IMA di Castellanza.