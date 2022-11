“In corsa verso il Natale”: Cittiglio promuove la Babbo Stì Run

Cosa può esserci di più divertente che “correre verso il Natale” in compagnia di amici e famigliari?

L’Atletica Verbano e l’Atletica 3V di Cittiglio, in collaborazione con l’amministrazione, organizza quest’anno per la prima volta la Babbo Stì Run: una gara non competitiva tra le vie del paese aperta a grandi, piccini e famiglie.

L’appuntamento è per giovedì 8 dicembre in Piazza degli Alpini, luogo di partenza e di ritrovo. A partire dalle 14:00 ci sarà la possibilità di iscriversi a una delle due imperdibili proposte di percorsi: una corsa da 5km con partenza alle 15:00 o una bella camminata di 2,5 km con partenza alle 15:15. Lungo il percorso, oltre alle vie del borgo di Cittiglio, si potranno ammirare i lavoretti della scuola primaria e secondaria di primo grado a tema Babbo Stì Run.

A tutti i partecipanti verrà inoltre consegnato un cappellino da Babbo Natale e una medaglietta e alla fine della gara verrà offerta una gustosa merenda.

