Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 11, 12 e 13 novembre

Torna Festival Glocal con tanti appuntamenti non solo per i giornalisti ma per tutti. La Festa di San Martino a Varese arriva alla trentaduesima edizione con una giornata dedicata alle famiglie, alla solidarietà e alla condivisione. In alto i boccali a Cittiglio per la Stì Beer Fest e il parco accanto alla stazione si trasforma in una piccola Monaco di Baviera. A Casciago vi aspettano tre giorni per scoprire ed apprezzare il riso Carnaroli. Ultimo appuntamento con la rassegna di musica sacra a Busto Arsizio mentre note di classica e jazz sono protagoniste nella chiesa di San Vito a Somma Lombardo.

FESTIVAL GLOCAL

VARESE – Glocal 2022: a Varese l’undicesima edizione del festival del giornalismo. In programma dal 10 al 12 novembre oltre 30 incontri con 110 relatori per parlare di “limiti” e dare nuovi input al mondo dell’informazione e nuova linfa alla professione giornalistica – Leggi il programma

EVENTI SPONSORIZZATI

CARNAGO – A partire da giovedì 10 novembre è in programma Genitori (im)perfetti e consapevoli, un ciclo di quattro incontri gratuiti rivolto a genitori di figli adolescenti e preadolescenti che vogliono migliorare la relazione con i propri figli. Tutte le informazioni

VARESE – Ogni weekend, al Palace Grand Hotel Varese, vi aspetta un menu speciale dedicato a uno degli ingredienti tipici della stagione fredda. Si comincia con il Bianco d’Alba: l’inconfondibile tartufo. Tutte le informazioni

VARESE -Dal 5 al 20 novembre un’esposizione organizzata dal Comune di Varese e Varesenews con il sostegno di Anmig Varese raccoglie le opere del giornalista scomparso sette anni fa. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Il mercato di qualità più famoso d’Italia, torna a Legnano in occasione di un evento in collaborazione con “LEGNANO ON”, distretto del commercio nella location di XXIX Maggio (a pochi passi dalla stazione ferroviaria). Gli Ambulanti di Forte dei Marmi vi aspettano domenica 13 novembre. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – La Festa di San Martino a Varese arriva alla trentaduesima edizione. Una giornata dedicata alle famiglie, alla solidarietà e alla condivisione – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – In alto i boccali a Cittiglio: c’è la Stì Beer Fest con i McChicken sul palco. Per due weekend (11-12 e 18-19 novembre) il parco accanto alla stazione si trasforma in una piccola Monaco di Baviera tra birra Paulaner, musica, cibo e divertimento – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Tre giorni per scoprire ed apprezzare il Carnaroli, “il principe del riso”. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 novembre in diversi agriturismi del Varesotto si potranno gustare piatti con al centro il riso Carnaroli. Un’iniziativa, chiamata “Le vie del riso Carnaroli da Carnaroli”, voluta da Coldiretti e Terranostra – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio la festa degli agricoltori della Valle. Domenica 13 presso l’oratorio di Cuvio giornata del ringraziamento – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – L’associazione Selva Urbana pianterà 80 alberi a Olgiate Olona. Evento di piantumazione aperto al pubblico e gratuito: appuntamento sabato 12 novembre dalle ore 10 presso l’area di via Volontari del Sangue (Parco Lombardia) – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Madonna in Campagna entra nel vivo il palio della Rama di Pomm. Il popoloso quartiere intorno al santuario inizia a tingersi dei colori delle quattro contrade per due settimane intense tra momenti di preghiera e gare – Tutte le informazioni

SALTRIO – Con “Storie di Uomini e di Pietre” alla scoperta della Cava Brusada di Saltrio. Prosegue il programma per il ventennale del Parco Valle del Lanza. Domenica 13 novembre escursione con Antea Francheschin – Tutte le informazioni

ANGERA – Ad Angera un “fine settimana stregato”, tra artisti di strada, sfilate, mercatini. Sabato 12 e domenica 13 novembre il centro di Angera si colora con una manifestazione organizzata dal comitato commercianti “I love Angera” che fa da collante tra Halloween e Natale. Due giornate di incantevole folclore – Tutte le informazioni

MALPENSAFIERE – A MalpensaFiere un fine settimana tutto pet friendly. Il Centro Espositivo Polifunzionale di Busto Arsizio ospita due importanti manifestazioni per chi ama gli animali. Accanto alla tappa lombarda di Esotika Pet Show, in programma anche il 13° Malpensa International Ornithological Show – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GALLARATE – “Casa mia, moglie tua”: la compagnia della Crocetta in scena all’auditorium di Jerago con Orago. Una commedia brillante sul filo degli equivoci in scena sabato 12 novembre dalla compagnia amatoriale gallaratese – Tutte le informazioni

GALLARATE – Alle Arti di Gallarate “L’Universo è un materasso” porta i bambini alla scoperta del tempo. Compagnia del Sole e Flavio Albanese in scena con uno spettacolo meraviglioso, che narra il Grande Racconto del Tempo, dal mito alla meccanica quantistica, passando per la Rivoluzione Copernicana – Tutte le informazioni

VARESE – La compagnia GTC porta in Salone Estense a Varese lo spettacolo “DOC”. Sabato 12 novembre alle 21 in Salone Estense a Varese, nella sede del Comune, va in scena lo spettacolo teatrale Doc, della compagnia GTC (Gruppo Teatrale Crennese). L’appuntamento è nel quadro della rassegna teatrale “Fita X Te 2022” – Tutte le informazioni

VARESE – Due serate con Vasi Comunicanti, lo spettacolo, a Spazio Yak. In scena a Spazio Yak nelle serate di venerdì 11 e sabato 12 novembre quattro storie raccolte a cavallo del confine tra Ticino e Italia: storie vere e straordinarie – Tutte le informazioni

CINEMA – “Il Signore delle Formiche” al Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio. Venerdì 11/11 e domenica 13/11 alle ore 21.00 al Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio sarà in programma il film “Il Signore delle Formiche” di Gianni Amelio presentato in concorso al festival di Venezia. Con questo film Amelio richiama alla memoria il caso Baibanti denunciando l’Italia omofoba e bigotta di ieri e di oggi – Tutte le informazioni

CUVIO – “Sotto il ciel di Lombardia” al Teatro di Cuvio. Associazione GaEle presenta (con il patrocinio del Comune e della Proloco di Cuvio) il secondo evento de “La nota e il verso”, piccola rassegna d’autunno al Teatro comunale di Cuvio – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Varese come New York, cento nuove opere arricchiscono la collezione di Villa Panza. Una donazione storica che pone il museo di arte contemporanea, bene del Fai, secondo solo al Museo Guggenheim di New York per numero di opere della collezione di Giuseppe Panza di Biumo – Tutte le informazioni

SAMARATE – Bambini di ieri e di oggi: Samarate riscopre la “sua” infanzia. Le foto dei bambini e delle suore della storica scuola dell’infanzia Macchi-Ricci di Samarate saranno in mostra per una settimana, a partire da domenica 13 novembre – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – La pittura seicentesca lombarda, se ne parla a Castiglione Olona. Venerdì 11 novembre alle ore 20.45, alla Biblioteca Civica “G. Battaini” . Ingresso libero fino ad esaurimento posti – Tutte le informazioni

LIGORNETTO – Marcel Dupertuis: le opere 1951-2021 al Museo Vincenzo Vela. È già aperta da tempo ma si concluderà solo nel febbraio 2023 la mostra monografica sullo scultore, pittore, disegnatore e fotografo Marcel Dupertuis, artista di Vevey, sul Lago di Losanna, ma naturalizzato ticinese dai primi anni Novanta – Tutte le informazioni

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Ultimo appuntamento con la rassegna di musica sacra a Busto Arsizio. Il protagonista sarà Alessandro Bianchi che che proporrà un programma che spazia dalla musica barocca fino al ‘900. Appuntamento nella Chiesa del Sacro Cuore – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Il viaggio musicale di “Libertango” a Cardano al Campo. È la quinta serata di musica e arte proposta il prossimo fine settimana da Artandcharity. Ultimo appuntamento poi a fine novembre a Brunello – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Classica e jazz nella chiesa di San Vito a Somma Lombardo. L’associazione “Amici della chiesa di San Vito” propone un nuovo appuntamento in musica alla chiesa di via Mameli – Tutte le informazioni

VARESE – “Si gioca con i suoni” alla Cooperativa di Biumo e Belforte. L’Associazione Verba Manent APS, diretta da Marina De Juli, organizza domenica 13 novembre un laboratorio aperto a tutti, con l’obiettivo di creare attraverso la voce, il corpo e gli oggetti armonie musicali – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – Santa Cecilia, Cittiglio festeggia la musica e i giovani. La formazione ufficiale del Corpo Musicale di Cittiglio offrirà invece il suo classico Concerto di Gala nella serata del 26 novembre – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Canzoni e confini, Claudio Sanfilippo in concerto a Gazzada Schianno. L’artista proporrà un viaggio evocativo attraverso le parole e le musiche delle sue canzoni affiancato da due valenti musicisti dell’area milanese: Marco Brioschi alla tromba e Piero Orsini al contrabbasso – Tutte le informazioni

SPORT

BUSTO ARSIZIO – Una domenica di corsa con la Maratonina di Busto Arsizio. Tutto pronto per la 29esima edizione della gara podistica che quest’anno si arricchirà di due versioni non competitive da 21 km e 9,9 km. Attenzione alle modifiche alla viabilità – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

VARESE – Angeli all’asta alla Fondazione Morandini per aiutare i bambini oncologici della pediatria di Varese. Si concluderà con l’evento di sabato 12 novembre l’iniziativa solidale promossa da Teelent per sostenere Fondazione Giacomo Ascoli e il progetto Il Faro – Tutte le informazioni

VARESE – 12 novembre: a Varese una camminata in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. L’evento è organizzato dall’Associazione DI.VA – Diabetici Varese, in collaborazione con la Diabetologia di ASST Sette Laghi – Tutte le informazioni

NATURA

TEMPO LIBERO – Dalle colline alle porte di Milano, un mese alla scoperta dei boschi di Lombardia. CamminaForesteUrbane è un’iniziativa promossa da ERSAF con Legambiente Lombardia. Per conoscere parchi che già esistono e zone verdi che potrebbero diventarlo – Tutte le informazioni