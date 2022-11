Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 18, 19 e 20 novembre

Un fresco sole d’autunno accompagna i tanti eventi di questo fine settimana. Inaugura la lunga stagione dei mercatini di Natale alla Rasa con il suo tradizionale evento per le strade del borgo. A Gallarate verso il gran finale la Rama di Pomm di Madonna in Campagna con la sfida delle quattro contrade. Profumo di pizzoccheri a Verghera di Samarate con la festa dei sapori della Valtellina.

IL METEO DEL FINE SETTIMANA – Soleggiato con temperature in graduale calo nel penultimo weekend di novembre. Per il fine settimana del 18, 19 e 20 novembre le regioni settentrionali resteranno perlopiù protette dallo sbarramento alpino fino a lunedì, con un graduale calo delle temperature a causa dell’afflusso di aria più fresca orientale nella giornata di sabato – Leggi le previsioni

INARZO – Bancarelle, stand, decorazioni natalizie e tante varietà di cioccolato. Per le vie del centro torna la Festa del cioccolato. Tutte le informazioni

MALGESSO – In occasione dell’anniversario di apertura, il Lago Maggiore Padel Club organizza un torneo “all’ultimo respiro” a cui parteciperanno 8 giocatori professionisti. A seguire un rinfresco aperto a tutti. Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 20 novembre, al Borducan arriva Babbo Natale. Sarà l’occasione giusta per passare la giornata in compagnia gustando un ricco brunch di Natale, imbucando la letterina e sorseggiando un’ottima cioccolata calda. Tutte le informazioni

VARESE – Ogni weekend, al Palace Grand Hotel Varese, vi aspetta un menù speciale dedicato a uno degli ingredienti tipici della stagione fredda. Il secondo appuntamento è con Dry aged beef, la sapiente arte di affinamento di carni importanti. Tutte le informazioni

MILANO – Il quinto appuntamento con gli eventi per il ventennale del Plis sarà a Milano per scoprire come le pietre della Valle del Lanza sono state utilizzate in architettura e scultura. Appuntamento domenica 20 novembre al cimitero monumentale. Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – L’arte invade il borgo di Castiglione Olona, domenica un doppio evento con Kubeart. Domenica 20 novembre il mercato dell’arte in piazza Garibaldi e una mostra estemporanea nei luoghi più belli di Castiglione Olona – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Torna la Gorlonga, quest’anno presenti le star di Raiuno “Le Tre e un Quarto”. Domenica 22 torna la Gorlonga 2022, la manifestazione ludico motoria che anima Gorla Minore ogni anno a novembre. Guest stars “Le Tre e un Quarto”, direttamente da Raiuno, pronte a correre insieme ai gorlesi – Tutte le informazioni

CARNAGO – Lo spettacolo del Mago Pool alla Biblioteca di Carnago per la Giornata dei diritti dei bambini. L’iniziativa è promossa dall’associazione AMA-Un sorriso per l’affido per domenica 20 novembre dalle ore 15. Partecipazione gratuita – Tutte le informazioni

VARESE – Verso il Natale: a Varese torna il Mercatino delle Luci della Rasa. L’evento vedrà protagonisti circa 120 partecipanti con esposizioni di artigianato locale e proveniente da altre regioni del Nord Italia – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona la IV edizione di “Gesta d’Arme”. Sabato 19 novembre il torneo di scherma storica organizzato da “I Magli d’Acciaio” – Tutte le informazioni

SARONNO – Al Mils di Saronno si festeggia una carrozza ferroviaria diventata “centenaria”. L’appuntamento è per sabato 19 novembre: sarà ripercorsa la lunga storia del mezzo, costruito nel 1922. Dopo il suo pensionamento fu usata anche come spogliatoio presso il Tennis Club della Rotonda di Saronno – Tutte le informazioni

ANGERA – Dal Lago Maggiore arriva San Nicola e porta ad Angera l’aria del Natale. L’appuntamento è per sabato 19 in Piazza Garibaldi. L’arrivo in battello a vapore – Tutte le informazioni

BESANO – Con Alfa al Museo dei Fossili per conoscere il Besanosauro. “L’Acqua SiAmo noi” fa tappa sabato 19 novembre a Besano. Ancora posti disponibili, ecco come prenotarsi – Tutte le informazioni

GALLARATE – La Rama di Pomm di Madonna in Campagna va verso il gran finale. Domenica 20 le quattro contrade del quartiere di Gallarate si sfideranno sul campo di via Pacinotti per conquistare il palio. Le gare? “Super Mario pomm”, tiro alla fune, staffetta, corsa podistica e corsa con gli asini – Tutte le informazioni

VARESE – Un brindisi blu con Enzo Iacchetti e il “fratello gemello” Icio de Romedis al teatro Santuccio di Varese. Appuntamento di associazione SpazioBlu Autismo Varese Aps il prossimo 19 novembre alle 18.00. – Tutte le informazioni

VARESE – Gli eventi del weekend a Varese città. Mostre, spettacoli, dibattiti da venerdì a domenica animano il fine settimana del capoluogo – Tutte le informazioni

SAMARATE – I sapori della Valtellina a Verghera di Samarate: arriva la pizzoccherata. Un sabato sera di condivisione e all’insegna del piatto della tradizione valtellinese: i pinzocheri – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – In alto i boccali a Cittiglio: c’è la Stì Beer Fest con i McChicken sul palco. Per due weekend (11-12 e 18-19 novembre) il parco accanto alla stazione si trasforma in una piccola Monaco di Baviera tra birra Paulaner, musica, cibo e divertimento – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Cantine in vetrina a Induno Olona per la settima Rassegna dei vini varesini. La rassegna è in programma domenica 20 e lunedì 21 novembre in Sala Bergamaschi a Induno Olona, e vedrà come protagonisti otto dei produttori vinicoli del Varesotto – Tutte le informazioni

VARESE – Al battistero di Velate una mostra che apre solo al tramonto. Domenica 20 novembre alle 16 verrà inaugurata al Battistero di Velate una affascinante installazione, visibile solo al tramonto. L’opera è dell’artista giapponese Fukushi Ito e si intitola “Luce, Spazio, Tempo” – Tutte le informazioni

ARTE – A Domodossola le immagini visionarie di “Seitzinger Alchemica”. La mostra d’arte contemporanea al Collegio Rosmini raccoglie le opere di Elisa Seitzinger, ritenuta tra gli illustratori più influenti d’Italia – Tutte le informazioni

VARESE – Danilo Sacco e “Le grandi cospirazioni” alla Feltrinelli di Varese. Sabato 19 novembre, dalle 10 alle 18, l’autore sarà a Varese per incontrare i lettori e autografare le copie del suo nuovo libro – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Té d’autore a Gazzada Schianno. Incontro con lo scrittore Alberto Paleari. Domenica 20 novembre alle ore 16.00 presso la sala polivalente della Biblioteca verrà presentato il libro “Sul confine. In cammino tra Italia e Svizzera dal Sempione alla Formazza”. Un diario di viaggio tra 34 passi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio “Umberto Boccioni-Vita di un sovversivo”. La presentazione del libro di Rachele Ferrario, edito da Mondadori nella collana “Le scie” – Tutte le informazioni

GERENZANO – Nicoletta Bortolotti a Gerenzano per presentare il libro “Chiamami sottovoce”. L’incontro è parte dell’iniziativa “Un tè con l’autore”, organizzata dalla cooperativa Scelag per promuovere la lettura e la divulgazione dei libri – Tutte le informazioni

VARESE – Al Teatro di Varese l’omaggio a Lucio Battisti. Appuntamento per venerdì 18 novembre, alle 21, al Teatro di Varese con lo spettacolo “Battisti, la storia tributo a Lucio – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Amadeus presenta i capolavori di Handel alla stagione “Itinerari musicali” di Gorla Minore. Concerto da non perdere sabato 19 Novembre presso la Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore “Anima Barocca” è il titolo del concerto di sabato 19 novembre 2022 alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Il dialetto castronnese protagonista di una serata a Gazzada Schianno. Venerdì 18 Novembre alle ore 21 nella Sala Consiliare Carlo Colli e Maurizio Valli presentano: “CIÖRA CUME L’AQUA DUL CUDÈ – il dialetto una lingua che scompare?” – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Spettacolo e laboratorio a Maccagno il 20 novembre per la Giornata dei diritti dei bambini. Per il secondo appuntamento della rassegna Bim Bum Bam a cura di Progetto Zattera laboratorio con Martin Stigol alle 15.45 e alle 16.15 Biancaluna della compagnia Roggero – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – A Cassano Valcuvia “C’era una volta… il manicomio”, una chiacchierata-affabulazione con Claudio Ascoli. Lo spettacolo, che si aggiorna e rinnova replica dopo replica, porta lo spettatore nel mondo dei manicomi. Possibilità di raggiungere il teatro con il Tetribus – Tutte le informazioni

VARESE – Mille sciarpe per il Bernascone: Varese in Maglia e la Cooperativa San Luigi “volano alto”. Acquistando una delle sciarpe che saranno esposte in Piazza S. Vittore durante questo evento benefico, verranno raccolti fondi destinati agli Adolescenti ospiti di casa S. Antonio a Varese – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Gli eventi dell’18, 19 e 20 novembre. Tra mostre, presentazioni di libri, il racconto delle storie degli dal Saronnese degli Internati Militari Italiani in Germania e spettacoli musicali, ecco i principali eventi del fine settimana del 18, 19 e 20 novembre – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Brindisi, rally, concerti e primi appuntamenti natalizi. Anche questo fine settimana il Lago Maggiore offre tante possibilità di divertimento e socialità – Tutte le informazioni