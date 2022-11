Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 4, 5 e 6 novembre

Un fine settimana che risente del lungo ponte del primo Novembre e che attende le celebrazioni del IV Novembre, Giorno di unità nazionale e Giornata delle Forze armate che in molti comuni si celebra tra sabato e domenica. Il weekend è poi dedicato al teatro e ai libri, mentre c’è l’occasione di vivere momenti all’aperto a Castello Cabiaglio dove torna il “Giustimperfetto” o ai Giardini Estensi di Varese dove torna l’evento “Un sorriso per il ponte”. E ancora, in centro a Gallarate c’è il raduno di auto storiche e i sapori del Trentino.

EVENTI SPONSORIZZATI

BUSTO ARSIZIO – Il 5 e 6 novembre, dalle 10 alle 19.30, al polo espositivo di MalpensaFiere, arriva Mondo Sposi. Tutte le informazioni

MALNATE – Sabato 5 novembre tornano gli appuntamenti con “L’Acqua siamo Noi!”. Ritrovo alle ore 10 per una mattina da passare insieme, prendendosi cura del territorio con l’iniziativa PuliAmo il Parco Valle del Lanza. Tutte le informazioni

VARESE – Il Borducan di Varese si trasforma in una piccola Hogwarts. Tutte le informazioni

VARESE – Tanti eventi per bambini e famiglie alla Libreria degli Asinelli con presentazioni e incontri con gli autori. Tutte le informazioni

VARESE -Dal 5 al 20 novembre un’esposizione organizzata dal Comune di Varese e Varesenews con il sostegno di Anmig Varese raccoglie le opere del giornalista scomparso sette anni fa. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

SOLBIATE CON CAGNO – Terzo appuntamento, domenica 6 novembre, con gli eventi organizzati per celebrare i 20 anni del Plis Valle del Lanza. Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – “Un Sorriso per il Ponte”, la grande ludoteca all’aperto, non mancherà neanche quest’anno. L’appuntamento è ai Giardini Estensi di Varese per tutta la giornata di domenica (inizialmente era previsto per il 9 ottobre, poi è stato rinviato per maltempo) con tanti eventi e intrattenimento per i più piccoli. – Tutte le informazioni

VARESE – TEDxVarese apre una due giorni di eventi al Centro Congressi Ville Ponti di Varese. Nella meravigliosa cornice di Villa Andrea, sabato 5 novembre, 15 laboratori gratuiti dinamici e tematici. – Tutte le informazioni

VARESE – Continuano gli appuntamenti in biblioteca a Varese – venerdì e domenica – tra giochi di ruolo e presentazione di libri – Tutte le informazioni

VARESE – Appuntamento a sabato 5 novembre alla sala Montanari di Varese per la presentazione di “Un filosofo fuori dal coro”. Il libro raccoglie articoli scritti tra il 1994 e i 2011, pubblicati dalla “Prealpina” prima e da Rmfonline poi, da Giampaolo Cottini. – Tutte le informazioni

VARESE – 10 anni di Gorillas Varese, il 5 novembre flag football e festa al Jungle Field. Appuntamento a sabato in via Sette Termini a Varese, per il primo atto di una serie di eventi celebrativi per il decennale della fondazione dei Gorillas, solida realtà del football italiano – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Vin brulé e caldarroste ma anche musica, danze e laboratori per grandi e piccini domenica 6 novembre tra vicoli e cortili di Castello Cabiaglio per una nuova edizione del mercato bio e solidale del Giusto Inperfetto. – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Arte e Cultura in Festa al Chiostro di Voltorre. Appuntamento per l’intera giornata di domenica 6 novembre con tante attività in programma – Tutte le informazioni

ISPRA – A Ispra è in programma la Festa Patronale: domenica 6 novembre appuntamento all’oratorio San Giovanni Bosco dove, dopo la Santa Messa delle 10.30, a pranzo ci saranno i pizzoccheri, anche da asporto (consigliata la prenotazione 0332.780118). Nel pomeriggio laboratorio delle Lanterne di San Martino. Alle 17.30 canti intorno al falò.

BESOZZO – Sabato 5 novembre a partire dalle ore 10.00, prenderà il via una nuova iniziativa organizzata dal Comune di Besozzo: la Caccia al Tesoro in Biblioteca. Un invito a trascorrere un pomeriggio autunnale con una sfida che metterà alla prova i partecipanti su intuito, velocità e abilità. – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Appuntamento al MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico per sabato 5 dicembre, alle 15, per un laboratorio per la creazione di scarpe rosse in ceramica. L’evento è organizzato dal Centro Antiviolenza Donna Sicura Odv in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulla Donna. –

GALLARATE – Il Premio Chiara – Festival del Racconto fa tappa al Maga di Gallarate: in scena #BinarioMorto, l’inedito racconto spettacolo dello scrittore Andrea Vitali, che sarà in scena con Andrea Pellicini. – Tutte le informazioni

SOLBIATE CON CAGNO – “Storie di Uomini e di Pietre”: viaggio indietro nel tempo alle cave di Cagno. Sarà un viaggio indietro nel tempo alle cave di Cagno domenica 6 novembre per il terzo appuntamento con “Storie di Uomini e di Pietre”, il programma di eventi per celebrare i 20 anni del Parco Valle del Lanza – Qui le iscrizioni – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Mercatino dei bambini ed Esposizione di Lego a Caronno Varesino. Una giornata intensa che vedrà bambini di tutte le età scambiarsi prodotti artigianali al mercatino del baratto – Tutte le informazioni

MALNATE – “PuliAmo il Parco Valle del Lanza”, a Malnate il primo evento con le mattine ecologiche di Alfa. Sabato 5 novembre tornano gli appuntamenti con “L’Acqua siamo Noi!”. Ritrovo alle ore 10 per una mattina da passare insieme insieme, prendendosi cura del territorio – Tutte le informazioni – link prenotazioni

GALLARATE – Un weekend vivace in centro a Gallarate, con due diverse iniziative che animano le piazze tra venerdì è domenica: le auto storiche al sabato e il mercatino del Trentino da venerdì 4 a domenica 6 novembre – Tutte le informazioni

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Il teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio ospiterà il virtuoso del violoncello e compositore di fama internazionale Giovanni Sollima che sarà protagonista del secondo appuntamento della Stagione Sinfonica 2022-2023 sabato 5 novembre alle ore 21.00. L’evento, con il supporto dell’orchestra Bazzini Consort di Brescia, è a cura dell’Associazione Culturale Musikademia APS, in collaborazione con il Teatro Sociale Delia Cajelli con il patrocinio e il contributo del Comune di Busto Arsizio. – Tutto le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Kate Clover da Los Angeles sul palco del circolo Gagarin di Busto Arsizio. Al circolo atmosfere post-punk e new-wave si fanno catalizzatrici per la sperimentazione con l’artista di americana che riporta in auge band come X, Germs e The Gun Club – Tutte le informazioni

MOSTRA

VARESE – Ultimissimi giorni per la mostra “Arbeitskreis 1972-2022, Un’esperienza costruttiva europea” della Fondazione Marcello Morandini che chiude il 5 novembre 2022. – Tutte le informazioni

VARESE – Villa Mirabello a Varese ospita dal 5 al 20 novembre la mostra “Morgione” dedicata alle opere di Gaspare Morgione, autore, giornalista, illustratore e vignettista. L’esposizione, che è inserita nel programma di Glocal , il festival del giornalismo organizzato da VareseNews – Tutte le informazioni

VARESE – In occasione dei 225 anni del Tricolore arriva a Varese una mostra dedicata alla cartografia. “Mappe nella storia del Tricolore” racconta la storia politica della nostra Nazione ripercorsa attraverso una selezionata raccolta di antiche mappe del periodo compreso tra il 1486 e la seconda metà del XIX secolo – Tutte le informazioni

VARESE – “Genereazione – Differences Creates Beauty”, al via la mostra nata tra Arcigay Varese e il Liceo Artistico. L’inaugurazione si terrà sabato 5 novembre alle 10:30 presso il Salone Estense, al termine del il Progetto BeYou di sensibilizzazione e informazione sugli orientamenti sessuali e l’identità di genere – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 6 novembre ci sarà l’evento conclusivo della mostra “La civiltà delle palafitte – L’Isolino Virginia e i laghi varesini tra 5600 e 900 a.C.”, organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Tutte le informazioni

MILANO – Gli OTR festeggiano 30 anni di carriera, appuntamento al Biko. La storica crew nata a Varese festeggia l’importante traguardo tornando sul palco questa sera, al Biko di Milano. Inoltre è stato ristampato in vinile lo storico album “Dalla Sede” del ’97 – Tutte le informazioni

TEATRO

VARESE – Torna “Romeo e Giulietta Revolution”: l’appuntamento è al teatro Sant’Ambrogio a Varese. Torna in scena, dopo il successo delle prime repliche estive la proposta della compagnia teatrale M.Art.E, un mash up di arte e tecnologia per una storia antica – Tutte le informazioni

VARESE – La rassegna Parola di Donna sta avviandosi alla conclusione: il penultimo appuntamento è venerdì 4 novembre alle 20.30 al Salone Estense con lo spettacolo “Cleopatra, Cesare e Antonio“, di e con Elena Ferrari – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Roberto Anglisani in scena a Maccagno con “Giobbe. Storia di un uomo semplice”. Un appuntamento proposto dalla rassegna “Latitudini _Teatro diffuso”, a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Il “Calapranzi”, l’arte dell’attesa al teatro Soms di Caldana., Si tratta di una commedia teatrale di un atto scritta da Harold Pinter nel 1957. La sera prima lo spettacolo “Copione per due”. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione- Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – Domenica 6 novembre alle 17 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “Riccardin cuor di Leoncin” di Valentina Guerra, pubblicato da TraccePerLaMeta Edizioni – Tutte le informazioni

CINEMA

Pochi ma veramente buoni i film escono al cinema questo fine settimana e “L’Ombra di Caravaggio”, diretto da Michele Placido, è sicuramente al primo posto sul podio: ambientato nell’Italia del XVII secolo, dove Michelangelo Merisi (Caravaggio) interpretato da Riccardo Scamarcio, un uomo tormentato, trasgressivo, ribelle è noto sia per la sua genialità che per il suo carattere sovversivo. Per i più piccoli arriva nelle sale “Lo schiaccianoci e il flauto magico”, cartone animato diretto da Georgi Gitis. Non manca all’appello anche una commedia,“Bros”, diretto da Nicholas Stoller, film che racconta le vicende di due uomini gay, Bobby Lieber e Aaron Shepard, da sempre contrari a qualunque tipo d’impegno sentimentale. – Tutto il programma

GLI EVENTI DEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Un fine settimana con la cultura protagonista: spettacoli, cinema e mostre sono l’occasione per trascorrere il weekend sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutti gli appuntamenti