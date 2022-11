A Cuasso Al Monte si torna a pattinare: dal 3 dicembre riapre la pista del ghiaccio

Tutto pronto per l’inaugurazione della struttura in piazza Anfiteatro a Cuasso al Monte. L’apertura di sabato 3 dicembre è prevista per le ore 10, ma il momento clou ci sarà alle 17:45, quando i grandi alberi della piazza s’illumineranno per la prima volta, e brilleranno tutte le sere.

Il Comune di Cuasso al Monte, in collaborazione con l’Associazione ON, fondata da Max Laudadio, festeggerà il suo Natale sul ghiaccio. La piazza dell’Anfiteatro, in prossimità del Municipio, è stata trasformata in una pista di pattinaggio davvero suggestiva, non solo perché è circondata dalle montagne innevate, ma anche per lo spirito natalizio che ha animato tanti volontari di tutte le età, che in questi giorni hanno lavorato a pieno ritmo per impreziosirla con migliaia di lucine e addobbi colorati e dorati. Una pista per di più completamente sostenibile, infatti è previsto 0 utilizzo di acqua ed elettricità per alimentarla.

Ma quest’anno ci saranno diverse grandi novità, e dal primo giorno, dal 3 dicembre, verranno organizzati laboratori per bambini, eventi musicali, e tanto altro, e non mancheranno Babbo Natale il 23 dicembre e la Befana il 6 gennaio. E tutti i giorni è prevista la “merenda sul ghiaccio” alle ore 16 e l’ “aperitivo sotto le luci” alle ore 18.

La piazza del Natale di Cuasso sarà un bellissimo luogo d’incontro, reso possibile dall’Associazione On, dai tanti volontari coinvolti e dall’aiuto di moltissimi sponsor che lo hanno reso possibile: Econord, Leroy Merlin, Trattoria del Lago, Marelli & Pozzi, Verbano Carte, Certauto, Casaforte, R.A. Impianti Elettrici, Elmec, Franco Lico Azienda Agricola, OpenjobMetis, Stalletti, Autoscuola Valceresio, Cave Bonomi, Lido Ristorante, Pi.Erre Carpenteria Metallica, Pedoja Garden, Agricola, Trattoria dell’Alpe, Cascina Paradiso, Le Selve, Parking Go, Broccucci Immobiliare, La Vecchia Locanda, Il Mondo Agricolo, Ristorante Orlando, Elettro MRL, Carrefour Market.

A Cuasso al Monte c’è grande entusiasmo ed è il Sindaco Loredana Bonora ad evidenziarlo: «Vi aspettiamo a Cuasso, in pista. Abbiamo voluto una pista più grande dello scorso per accogliervi tutti. Previsti merende e aperitivi tutti i giorni, e tanti eventi speciali». L’intero incasso della biglietteria verrà utilizzato per un progetto nuovo dell’Associazione On che verrà svelato prestissimo.

Il biglietto di ingresso costa 3 euro per i bambini fino ai 12 anni e 5 euro per gli adulti, per 1 ora di pattinaggio nei giorni feriali e 30 minuti nei festivi, compreso il noleggio dei pattini.