Cuore Pro Patria: riagguantata due volte la capolista Pordenone

È un ottimo punto, quello conquistato nel turno infrasettimanale di oggi – mercoledì 30 novembre – dalla Pro Patria in casa della prima della classe Pordenone, che nel secondo per ben due volte si era portato in avanti, nella speranza di una fuga in classifica, grazie a una doppietta di Ajeti.

Feriti dai colpi del difensore centrale albanese, i tigrotti della Pro Patria non hanno però voluto issare bandiera bianca al Teghil di Lignano Sabbiadoro, aggrappandosi fino all’ultimo minuto al loro proverbiale “orgoglio” e rispondendo con due autentici colpi di reni di Davide Castelli e in contropiede con Leonardo Stanzani, attaccanti autori del rispetto 1-1 e del definitivo 2 a 2, a 5′ dalla fine, quando i ramarri neroverdi pregustavano già la vittoria del sedicesimo turno.

Per i bustocchi arriva il secondo risultato utile consecutivo (in trasferta) accende la spia del momento di crescita a cui sono chiamati i ragazzi di Jorge Vargas, anche oggi dimezzati come domenica scorsa a Zanica, dopo l’altalenante autunno condito di alcuni passi falsi.

FISCHIO DI INZIO

Scelte diametralmente opposte per i tecnici a un’ora dal fischio di inizio del direttore, quando c’è da consegnare la formazione ufficiale. Se per la Pro Patria mister Vargas ha preferito concedere ad alcuni suoi uomini il turnover (Lombardoni al rientro, Fietta, Ferri e Stanzani), perché, in fondo, la partita da vincere e vinta era quella di domenica a Zanica, i ramarri del Friuli-Venezia-Giulia guidati da Di Carlo sono scesi in campo con gli stessi undici visti appena tre giorni prima al Breda di Sesto San Giovanni: un 4312 col punta del rombo che vede Zammarini apice alle spalle del duo ormai titolare in questo finale di girone: Dubickas e Candellone . Unica differenza tra i neroverdi in difesa, dove a far reparto con Ajeti ha giocato Pirrello al posto di Bassoli.

Come previsto ieri, centrocampo dunque rivoluzionato (ma sempre a cinque) per i biancoblu di Busto Arsizio che affidano a Gianluca Nicco il ruolo di regista, affiancato per l’occasione da Piran e Gavioli in qualità di mezzali, il primo di maggior copertura mentre il secondo a fare le veci proprio del numero 10. Altra novità, dovuta alla squalifica di Vezzoni e alla contemporanea indisponibilità di Perotti, il ritorno di Vaghi sulla fascia destra, area di campo calpesta l’anno scorso quando c’era da far rifiatare Pierozzi e Colombo. In attacco secondo gettone da titolare per l’ex OM Jonathan Pitou, che affianca un Davide “Dede” Castelli in fiducia dopo il gol vittoria (e da ex) contro l’AlbinoLeffe.

PRIMO TEMPO