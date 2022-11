Dai portavoce ai social: a Varese l’incontro per discutere di come è cambiato il racconto della politica

Da un lato ci sono i portavoce, che sempre più diventano una figura di mediazione nella comunicazione tra i politici e i giornalisti. Dall’altra i social network, dove gli stessi politici cercano invece un rapporto immediato con i cittadini, costringendo i giornalisti ad inseguire. Come tutto questo ha cambiato l’informazione e la politica stessa? Ne parliamo durante il festival Glocal nel panel aperto a tutti che si terrà giovedì 10 novembre alle ore 16 in sala Campiotti all’interno della Camera di commercio di piazza Montegrappa a Varese.

Il tema sarà affrontato da esperti e protagonisti dei rispettivi campi: ci saranno Filippo Sensi, politico, blogger ed ex portavoce del presidente del Consiglio Matteo Renzi; la vicedirettrice del quotidiano Il Foglio Paola Peduzzi; il corrispondente da Bruxelles per la Radiotelevisione svizzera RSI Tomas Miglierina e il consulente e fondatore di the Vortex Andrea Boscaro.

Sarà un confronto aperto con diversi punti di vista sul modo in cui la comunicazione ha cambiato il modo di raccontare la politica e ma anche i giornalisti e i politici stessi. Su come sia aumentata la libertà concessa alla politica di poter dire tutto e il contrario di tutto ma anche la sfiducia nei confronti dei media tradizionali. L’ingresso è libero. Se sei un giornalista e hai bisogno di dei crediti formativi puoi registrarti sulla piattaforma della formazione giornalisti.