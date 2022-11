Dal cammino al grande schermo: sala piena per la première di “Va in giro”

Dopo aver tanto camminato, corso e pedalato incontrando persone, luoghi ed esperienze il progetto “VA in giro” è arrivato sul grande schermo.

In una serata già accolta dal sold out dei posti prenotabili con 350 partecipanti, nella sontuosa cornice delle Ville Ponti di Varese, le emozioni raccolte durante i 21 giorni passati tra i luoghi e i percorsi più incantevoli della provincia di Varese hanno preso forma davanti ai tanti spettatori. «Un’emozione potervi mostrare il frutto di quello che è stato questo progetto – ha spiegato il direttore di Varesenews e ideatore di “Va in giro” Marco Giovannelli -. Abbiamo trascorso 12 giorni a piedi e 9 in bicicletta, presentando un modo diverso di scoprire la provincia di Varese e i suoi luoghi».

Il film è la restituzione di un’esperienza vera ed intensa. «Abbiamo percorso in 21 tappe oltre seicento chilometri, abbiamo camminato e pedalato sulle montagne e nelle zone pianeggianti. Abbiamo scoperto piste ciclabili e sentieri stando quasi sempre a contatto con l’acqua che è caratteristica fondante della nostra vita, ma anche del nostro territorio. Abbiamo visitato beni Unesco patrimonio dell’umanità, fatto tappe del Sentiero Italia, il più lungo d’Europa con i suoi settemila chilometri. Abbiamo percorso la Via Francisca del Lucomagno dal lago Ceresio a Pavia».

E la proiezione di venerdì sera, 11 novembre, non è un punto di arrivo ma in realtà il primo di una nuova tappa del progetto: «Ora torniamo in mezzo alle comunità e lo facciamo con lo stile che ci caratterizza – ha spiegato Giovannelli -: ascolto e confronto». Secondo quanto annunciato quella a Ville Ponti è stata la prima di altre proiezioni che gireranno diversi comuni della provincia stimolando occasioni di incontro e confronto su un nuovo modo attraverso il quale guardare e scoprire la bellezza che ci circonda.

Sullo schermo sono arrivate le immagini dei momenti salienti di questo lungo percorso che ha coinvolto i 17 “protagonisti” di questa esperienza: Alessandra Favaro, Alice Mometti, Antea Franceschin, Elena Maj, Eleonora Martinelli, Fernando Fasolo, Giuseppe Adamoli, Ilaria Notari, Luca Spada, Marco Di Luccio, Marco Giovannelli, Neven Adzaip, Riccardo Bertoni, Roberto Morandi, Samuele Astuti, Tino Sartori e Tomaso Bassani.

Il film è una produzione V2 Media, nato da un’idea di Marco Giovannelli. Regia e riprese di Marco Corso, sceneggiatura di Marco Corso e Manuel Sgarella, musichee di Airon. Audio design, mix Mattia Colombi. Il progetto è stato realizzato con il supporto di Bper Banca, Openjobmetis, Family Care, università dell’Isnubria, Confindustria Varese, CNA, Confartgianato Imprese Varese, Coop Lombardia, Alfa, Parco Regionale del Campo dei Fiori, Liuc e Studio Volpi.

Al termine della proiezione hanno discusso del progetto e delle sfide di rappresentare e stimolare una comunità il diretto Marco Giovannelli e Nicola Zanradi, curatore della Milano Digital Week.