Dal concerto contro la violenza sulle donne all’accensione dell’Albero di Natale: cosa fare a Sesto Calende nel weekend

(Foto Paolo Redemagni)

Ultimo weekend novembrino a Sesto Calende. Non solo gli appuntamenti fissi con il Fotoclub Verbano Aps e il teatro per i più piccoli, nel soleggiato fine settimana che va da venerdì 25 a domenica 27 novembre non mancheranno infatti gli eventi nel segno delle prime luci di Natale e, soprattutto, della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Ecco gli appuntamenti organizzati nella città sul Ticino:

VENERDÌ 25 NOVEMBRE:

ore 18- Sala consiliare – Il concerto multimediale per contrastare la violenza sulle donne. L’articolo

ore 21 – Sala Cesare da Sesto – Sulle tracce di Mario Da Corgeno insieme al FotoVideoClub Verbano di Sesto Calende. L’articolo

SABATO 26 NOVEMBRE:

ore 11 – Sala consiliare – Spettacolo Briciole di Felicità: secondo appuntamento con la rassegna teatrale “Respira il teatro” dedica ai più piccoli. Dopo C’era due volte il Barone Lamberto, lo spettacolo per la regia di Artevox Teatro con attori, pupazzi e videoproiezioni di Anna Maini.

ore 16:30, circa (tramonto) – Piazza De Cristoforis – I mercatini e l’albero sul lungofiume: a Sesto Calende si accende la magia del Natale. L’articolo

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Dalle 10 – Casa del Cuore – Castagnata del Kiwanis – In Piazza Guaranà la castagnata con l’obiettivo la raccolta onfi per una borsa di studio postlaurea per le cure palliative pediatriche.

COSA VEDERE A SESTO CALENDE:

LA PASSEGGIATA DI SESTO CALENDE: