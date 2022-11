Dal primo negozio a Bizzozero, a quello di Morazzone: i 50 anni della macelleria Pozzi

«Mia nonna ha aperto la prima macelleria a Bizzozero, a fine 800: è cominciata così una lunga tradizione di famiglia». È fiera della sua famiglia Cristina, figlia di Mario Pozzi e Maria Luisa Belloni, i titolari della Macelleria Pozzi di Morazzone premiata da Regione Lombardia come attività storica. Sono settantasei le attività in provincia di Varese che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022: negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Tra queste c’è appunto la Macelleria Pozzi Mario srl. «I miei genitori lavorano nel negozio in via Libertà dal ’72. Insieme a loro c’è mio zio, il fratello di mia mamma Fabio Belloni – racconta Cristina- . Nel tempo la macelleria è cambiata e oggi, oltre alla carne piemontese vende prodotti tipici del territorio e alimenti senza glutine».

A ritirare il premio giovedì alla cerimonia che si è tenuta presso Ville Ponti tutta la famiglia Pozzi: papà, mamma e le figlie Cristina e Sabrina.

«Abbiamo una clientela storica – conclude Cristina – molti sono venuti in negozio a festeggiare e abbiamo organizzato un piccolo rinfresco. Tra questi molti clienti dalla Svizzera». Tanto affetto ricevuto e dato per un negozio che ha fatto la storia del paese.