Dal Sacro Monte al Qatar: Bruno Petkovic porta un po’ di Varese ai Mondiali

Domenica 20 novembre inizierà il Mondiale di calcio 2022 in Qatar. Sarà un’edizione unica sotto tanti aspetti, dal paese ospitante al periodo dell’anno, perché per la prima volta si svolgerà a tra novembre e dicembre.

Tra le tante parole ci sono le 32 nazionali che si stanno preparando e in quella della Croazia c’è un calciatore che è passato da Varese. Si tratta di Bruno Petkovic, attaccante classe 1994 che ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2014-2015 – l’ultima in Serie B per la Città Giardino – sotto la guida di Stefano Bettinelli. Petkovic – che lasciò Varese a gennaio – nella prima parte di stagione accumulò 9 presenze (8 in campionato e 1 in Coppa Italia) e 1 gol. La rete se la ricordano in tanti perché fu un lampo di pura classe, contro il Carpi di Castori che poi vinse il campionato, il momentaneo 0-1 di un pesante 4-2 finale. Una serie di dribbling nello stretto in area e tocco finale con il sinistro per un illusorio vantaggio di una gara poi terminata male.



Petkovic, che arrivò in prestito dal Catania, non si ripetè e negli anni successivi passò da Reggio Emilia, Chiavari e Trapani. A Bologna in due stagioni di Serie A giocò una ventina di partite senza mai andare, così come a Verona poco dopo. Decise allora di tornare in patria e alla Dinamo Zagabria ha avuto la possibilità di mettersi in mostra sia in campionato, sia nelle coppe europee, giocando Champions League ed Europa Leagie con un bottino totale di oltre 60 gol in cinque anni. Dal 2019 è parte integrante della nazionale croata, con la quale, alla vigilia del Mondiale, è andato a segno 6 volte in 23 presenze.