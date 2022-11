Dalla badante scomparsa a Cuasso al Monte nel 2018 parte il processo per sfruttamento del lavoro

«Pronto 112? La badante di mia madre è sparita, non la troviamo più». Cominciano le indagini lampo dei carabinieri, il cellulare della donna aggancia una cella a Cantello e poi la signora viene trovata dopo due giorni di ricerche a Cuasso al Monte, seduta sugli scalini di una catapecchia abbandonata non distante dalla cava di porfido che ha fatto diventare famosa la Valceresio: la donna non parla italiano, è in stato confusionale e ha braccia e gambe tagliate e sanguinanti (nella foto, i dintorni di dove avvenne il ritrovamento).

Stava scappando? E da chi? Non è l’incipit di un romanzo giallo bensì la ricostruzione fatta in aula in un processo che in realtà vede imputate due donne ucraine per una indebita intermediazione di mano d’opera straniera (inizialmente veniva contestato anche il caporalato in altro filone d’indagine, accusa poi caduta: difensore avvocato Lorenzo Castiglioni del foro di Milano), contestazione portata alla luce da una brillante intuizione investigativa dei carabinieri della stazione di Porto Ceresio, poi passata al nucleo investigativo di Varese e giunta in ultima battuta alla guardia di Finanza.

La signora di nazionalità ucraina viene dunque trovata non distante dalla cava dopo la denuncia di scomparsa che risale al 27 agosto 2018: difatti il primo di settembre l’apparato provinciale di ricerche messo in piedi dai vigili del fuoco e dalle altre componenti deputate alla ricerca trova la signora che viene accompagnata al pronto soccorso di Varese per via delle ferite alle braccia e alle gambe dovute probabilmente allo sfregamento contro rovi o piante: con sé ha il cellulare, e un’agenda: tutto scritto in cirillico. I carabinieri della stazione di Porto Ceresio informano i colleghi del Reparto operativo di Varese che cominciano ad occuparsi del caso. Nel telefono sono presenti alcune foto di donne, alcuni volti si vedono con una certa frequenza e infatti una di quelle signore immortalate nel telefono cerca di raggiungere la connazionale nel frattempo ricoverata al reparto di Psichiatria al Circolo. Ma i militari avevano dato precise disposizioni: «Se viene qualcuno a cercare la signora, avvisateci subito».

Così è stato: la donna ricoverata, dopo aver ricevuto la visita dell’altra signora ucraina appariva agli investigatori oltremodo scossa e quindi gli infermieri hanno riferito. Altri approfondimenti, ed ecco che spuntano coincidenze fra i volti presenti nel cellulare ispezionato e i primi riscontri investigativi che portano a una donna residente sul Lago Maggiore, a Leggiuno che gravita attorno ad una associazione di Comerio che si occupa di “piazzare“ le badanti presso le famiglie italiane che necessitano di aiuto.

Così la faccenda passa alla guardia di finanza, che attiva le indagini coordinata dalla Procura, e si arriva alla richiesta di rinvio a giudizio e al processo che vede imputate due persone. Il reato contestato è di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»: l’udienza di giovedì è partita in ritardo per via della ricerca di una traduttrice dall’ucraino per garantire i diritti della difesa e la prossima udienza è in programma per il mese di marzo.