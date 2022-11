“Dalle minacce al disarmo nucleare”, se ne parla a Venegono Superiore

“Dalle minacce al disarmo nucleare, vie da percorrere”, questo il titolo del convegno in programma per sabato 19 novembre, alle 15.30 al Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore (Va).

L’incontro si inserisce nella rassegna “Un posto nel mondo” che vede come capofila Filmstudio 90 ed è organizzato dai socie e soci di banca Etica di Varese che spiegano così “i perché di questo incontro”: “il 21-23 giugno scorso si è svolta a Vienna la prima Conferenza degli Stati Parti del TPNW (trattato di proibizione delle armi nucleari); un appuntamento altamente significativo per il lento e faticoso, ma necessario, percorso verso la coscienza collettiva e condivisa della pericolosità, inopportunità e inutilità delle armi nucleari.

E quindi verso una loro messa al bando totale. Molti esponenti della società civile e delle organizzazioni impegnate su questo tema, presenti alla Conferenza come ospiti e uditori, hanno alzato la loro voce e sono stati ascoltati. Non così, purtroppo, l’Italia – unico Paese a disertare totalmente l’evento tra le nazioni che ospitano sul proprio territorio armi nucleari altrui. E’ ancora più importante, dunque, poter ascoltare la voce di chi era presente – e lo faremo attraverso gli interventi di Aldo Bonati, degli esponenti della Rete Pce e Disarmo e di Daniele Padoan. Con l’Associazione Abbasso la Guerra e l’Avv. Dolores Caushaj si proverà inoltre a rispondere alla domanda “è legale il nucleare straniero in Italia ?” attraverso la presentazione dello studio “Parere giuridico sulla presenza di armi nucleari in Italia”.”

Appuntamento dalle 15 e 30 con l’accoglienza e l’introduzione e la proiezione del trailer del docufilm “L’inizio della fine delle armi nucleari”. Contatti: abbassolaguerra@gmail.com e git.varese@bancaetica.org.