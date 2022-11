Davanti al Presidente della Repubblica l’emozionante versione dell’inno di Mameli dal “coro delle mani bianche”

Arrivava seconda, in ordine di tempo, dopo la straordinaria esibizione della soprano Francesca Lombardi Mazzulli insieme al Coro Universitario dell’Insubria, ascoltata solo un’ora prima all’Aula Magna dell’Università in via Ravasi.

Ma la versione dell’Inno di Mameli che ha proposto il “Coro delle mani bianche” al nuovo palaghiaccio ha strappato un lunghissimo e caloroso applauso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che stava presenziando alla inaugurazione solenne dell’Acinque Ice Arena di via Albani a Varese.

Quella del “Coro delle Mani bianche”è una esibizione ad alto tasso di emozione: il gruppo, nato come progetto dell’Istituto Comprensivo Varese 1, interpreta infatti l’inno nazionale in Lis, la lingua italiana dei segni.

Un progetto di apertura e attenzione alla disabilità attivo da anni e diretto – anche materialmente, davanti al capo dello Stato – dalla docente Ilaria Colombo.

L’INTERA ESIBIZIONE DELL’INNO