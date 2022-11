Davide Agazzi, direttore di Bergamonews: “Tutto il mondo è paese, raccontarlo significa creare una comunità”

In occasione dell’edizione 2022 di Festival Glocal, VareseNews ha deciso di fare una ricognizione sulla stampa locale lombarda, intervistando i direttori di diverse testate impegnate nel racconto delle comunità e dei territori.

Bergamonews è nato nel 2008 in un territorio che vedeva la presenza di un vero e proprio colosso editoriale come l’Eco di Bergamo. Una sfida raccolta dall’allora primo direttore Cesare Zapperi e dalla compagine societaria che decise di credere nel progetto, stimolato e visto nascere anche grazie alla collaborazione di VareseNews e del direttore Marco Giovannelli. Oggi ha 15 anni di età, un bel traguardo per un giornale online: il direttore è Davide Agazzi, che ha preso il testimone da Rosella Del Castello dal 1 luglio 2022.

Come sta andando il suo giornale?

Bergamonews sta andando bene, i lettori sono in costante crescita e c’è un buon rapporto con loro. Anche da un punto di vista pubblicitario c’è una crescita che permette di investire sulla redazione.

Perché il giornalismo locale è una risorsa?

Tutti noi vogliamo sapere che cosa succede nel mondo, ma i fatti sotto casa acquistano una particolare rilevanza perché è l’ambiente nel quale viviamo. Anche il fatto che la signora del secondo piano è stata ricoverata o che il figlio dei vicini si è laureato può essere una notizia, almeno per noi che li incrociamo e li salutiamo tutti i giorni sul cancello di casa. Se poi la signora del secondo piano risulta affetta da una malattia rara, che ha sconfitto il cancro, che è stata operata da un illustre medico la notizia esce dal confine del condominio o di quartiere e assume un’altra valenza. Tutto il mondo è paese e raccontarlo significa creare una comunità che condivide drammi e buone notizie.

Quale limite sta vivendo il giornalismo locale?

Io non vedo limiti, se non il fatto di riconoscere il grande valore che svolge chi raccoglie e scrive queste storie.

Davide Agazzi, direttore di BergamoNews

Qual è, nel suo giornale, la relazione tra il locale e il globale?

Bergamo ha giocato un ruolo globale quando la sua provincia è stata la prima ad essere colpita in modo massiccio dalla pandemia Covid. Dall’altra parte il globale è ormai locale quando le imprese bergamasche lavorano grazie al 90% di export, o un bergamasco ricopre ruoli nazionali od internazionali. Il globale e locale spesso giocano sullo stesso campo, l’episodio globale può avere una ricaduta o un risvolto locale.

Come vivete il rapporto con la vostra comunità di riferimento?

Bergamonews è media partner di alcuni festival o manifestazioni, inoltre abbiamo creato Bergamonews Friends che riunisce persone legate ad alcune iniziative che organizza il quotidiano come visite guidate a mostre o l’accesso a spettacoli e concerti.

Bergamonews è nato nel 2008, il primo direttore fu Cesare Zapperi poi sostituito da Rosella Del Castello, che a sua volta a luglio del 2022 ha ceduto il comando a Davide Agazzi. VareseNews ha ricoperto un ruolo chiave nella nascita di questa esperienza editoriale, sostenuta da Confindustria Bergamo e da diversi imprenditori e professionisti bergamaschi che hanno creduto nel progetto. BergamoNews è una testata associata ANSO.

